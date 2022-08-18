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水火箭比賽南投國小奪冠 11月代表出征拚亞太冠軍

中央社／ 屏東18日電

由國研院太空中心舉辦的全國水火箭比賽，今天在屏東縣牡丹鄉旭海村舉行決賽，最後由南投國小大樹公1隊奪冠，並將在11月代表台灣參加國際總決賽，競逐亞太冠軍。

國科會轄下國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12到15歲學子組隊參加。北、中、南3區7月勝出的各5支隊伍與地主牡丹國中，自8月16日至18日於屏東縣牡丹鄉旭海村進行決賽，歷經3天賽事，最後由南投國小大樹公1隊拿下冠軍。

國家實驗研究院今天發布新聞稿指出，冠軍隊伍除可獲得新台幣3萬元獎金，也將於11月代表台灣參加日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宇宙教育中心透過亞太區域太空組織論壇（APRSAF）主辦的國際總決賽，競逐亞太冠軍。

國研院太空中心副主任朱崇惠致詞表示，短期科研火箭發射場落腳屏東縣牡丹鄉旭海村，水火箭比賽科普活動也選定旭海舉辦，除展現太空中心對科普教育及人才培育的重視，也希望藉此活動促進在地觀光，達到雙贏局面。

屏東縣政府教育處長江國樑指出，旭海位於台灣東南角，發射科研火箭地理位置得天獨厚，感謝太空中心選擇在旭海舉辦全國水火箭比賽；期許能藉這項比賽，培養年輕一輩對太空科技的好奇與熱情，積極學習太空新知，未來甚至能成為太空科技生力軍。

決賽冠軍隊伍為射準決賽距離靶心1.95公尺的南投國小大樹公1隊，隊長為即將升國一的洪暘陞。他表示，隊員們覺得發射角度至關重要，經過多次測試，最後調整出最適合的尾翼造型與大小，圓形鼻錐則是耐撞考量設計。

國際水火箭競賽歷年皆透過亞太區域太空組織論壇舉辦，今年由成員國越南主辦。國研院太空中心去年帶領學子線上觀摩，今年首度舉辦國內選拔賽；選手們必須使用1500毫升內的寶特瓶，自行設計頭錐、尾翼，並透過調整瓶身重心、噴嘴加工等方式，將加壓後的水火箭射到80公尺外靶心。

另外，參賽者除了比水火箭射準占總分60%之外，還要以五分鐘英語短講介紹自己的團隊或介紹台灣，占總分40%。

太空 火箭 屏東縣政府

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