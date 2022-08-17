北台中青少年暑期營繪畫班成果展 學生作品多樣豐富

今年是第11屆的2022北台中青少年暑期研習營，籃球與桌球班上周結訓，繪畫班結訓今天結訓並辦成果展，學生作品有變色龍、貓頭鷹及螳螂等畫作，參觀者說學生畫作精彩又豐富。

主辦人中市議員吳敏濟今天邀大甲區長顏金源與家長共同參與成果展，繪畫班成果展在大甲區公所4樓電腦教室舉辦，上月19日開訓，為期5周，有36位學員參加，來自8所國中小學，還有將就讀曉明女中國中部的學生。

吳敏濟邀請對版畫、水彩畫有研究，現於順天國小美術班任教的顏麗娟老師，教導學員繪畫技巧，該校美術班於1985年創設，至今已有33屆畢業生，得獎無數，也常在港區藝術中心參展。

大甲國小莊姓學生說，老師教她們用水彩、石膏板作畫很有趣，莊父說，在臉書粉絲頁看到吳敏濟議員舉辦免費的暑期營，為兩位女兒報名。

順天國小黃姓學生表示，來此學到很多畫畫技巧，印象最深刻的是用粉蠟筆作畫，第一次參加的妹妹也覺得很好玩；顏麗娟老師表示，課程安排兒童彩畫、紙膠帶畫、石膏板畫等，透過多素材讓學生體驗並引起興趣，主題有貓頭鷹、變色龍及螳螂等。

大甲區長顏金源表示，今年因疫情學校不對外開放，出借場地給議員，多年來吳敏濟議員舉辦的活動深受鄉親肯定，今天看到小朋友回應老師問題對答如流，可見學習認真，希望這樣有意義的活動能繼續辦下去。