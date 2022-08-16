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聽障男生愛裁縫設計 製作國服獲獎想當服裝設計師

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
聽障生劉奕武熱愛服裝設計，獲全國技能分區賽獲國服職類第四名，已錄取台南應用科技大學服飾設計管理系，將來希望能成為服裝設計師。記者徐如宜／攝影
聽障生劉奕武熱愛服裝設計，獲全國技能分區賽獲國服職類第四名，已錄取台南應用科技大學服飾設計管理系，將來希望能成為服裝設計師。記者徐如宜／攝影

高雄市三民家商應屆畢業聽障生劉奕武熱愛服裝設計，可以長時間專注在裁縫車前，參加110年全國技能分區賽獲國服職類第四名。他已錄取台南應用科技大學服飾設計管理系，今年11月將挑戰兩年一次的全國身心障礙技能比賽基礎女裝項目，將來希望能成為服裝設計師。

劉奕武在兩歲時，父母發覺他語言發展緩慢，經醫生診斷發現是聽力障礙，需要助聽器輔助才能接收到外界的聲音。他在學習方面比同齡孩子起步晚，人際溝通有些障礙，理解力比較弱，有時會分不清楚說話者意思。雖然戴上助聽器，但助聽器是所有聲音皆收納，會因為吵雜、音量大小、速度不一，有些詞聽不清，學習上比較吃力。

劉奕武說，國中時與外婆同住，看著從事服裝製作的外婆將各種布料來回修剪、拼湊的魔法，耳濡目染對縫紉機產生興趣，特別喜歡看歐美服裝節目、書籍，也愛看美美的服裝。國中畢業面對升學抉擇，他決定以三民家商服裝科為第一志願，這個決定得到也是三民家商校友的媽媽支持。

如願錄取三民家商服裝科後，劉奕武不因聽覺障礙而阻礙學習，用更專注的精神和同儕一起接受訓練。在新生訓練時聽了科主任的課程學習與活動介紹，知道三民家商是全國服技藝能競賽的國手搖籃，他開始做「選手夢」，希望自己有朝一日能被選為技藝與技能競賽的選手，為校爭光，也為自己闖出一片天空。

劉奕武在三民家商服裝科就讀期間，檢定、表演、走秀、比賽樣樣參加。服裝科主任王士倫說，奕武不用別人操心，自律性很高，同齡孩子高三畢業後直至大學開學有著三、四個月的長暑假，大家可以打工玩樂，奕武卻在學校專業教室裡埋頭苦練，從不缺席，逐步完成為自己設立的目標。

三民家商校長王雪娥勉勵奕武勇敢做自己，也能鼓勵同為聽障者助人助己，走出屬於自己的天空。

聽障生劉奕武熱愛服裝設計，獲全國技能分區賽獲國服職類第四名，已錄取台南應用科技大學服飾設計管理系，將來希望能成為服裝設計師。記者徐如宜／攝影
聽障生劉奕武熱愛服裝設計，獲全國技能分區賽獲國服職類第四名，已錄取台南應用科技大學服飾設計管理系，將來希望能成為服裝設計師。記者徐如宜／攝影

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