看到更多人比他辛苦 總統教育獎得主15萬獎金全捐

高雄市中山國小畢業生李冠郁為腦性麻痺患者，獲今年總統教育獎，大方捐出15萬獎金，其中3萬給從小一路照顧他的聯合醫院，挹注院方仁愛基金。他說，這社會上有許多人比他更需要協助，熱愛資訊領域的他，未來想投入App開發，幫助身障者生活得更有尊嚴。

李冠郁出生時不到1000公克，被診斷為腦性麻痺患者，他1歲5個月便到高雄市立聯合醫院做一對一復健治療，從坐到站，如今能用助行器行走，他樂觀正向，學習成績優異，今年國小畢業時獲校長獎，接下來要回屏東市讀國中，即將邁入下個里程碑，也等於是從聯合醫院畢業了，他說，內心有點捨不得，聯合醫院醫師、老師們很照顧他，「我會永遠感念這份情」。

職能治療師方薇茜從冠郁1歲5個月就開始接觸，相處11年，感情、默契深厚。方薇茜說，復健療育過程需要耐力，她會一邊引導、一邊安撫，冠郁偶爾會有情緒，甚至累到哭了，但他很勇敢，擦乾眼淚又繼續練習，加上冠郁的外公外婆一路相伴，幾乎是全勤，那股精神和意志，也讓復健團隊被鼓舞，彼此相輔相成，看著冠郁一點一滴進步，就是最棒的回饋。

冠郁的外婆胡錦惠是醫護人員眼中的超級阿嬤，她和外公不分晴雨，一定準時帶著冠郁來到聯合醫院復健大樓，外婆、媽媽都是陪同復健的關鍵角色。復健科醫師李婉嘉稱讚冠郁個性很可愛，時常分享生活與學校的小故事，是人見人愛的孩子。