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看到更多人比他辛苦 總統教育獎得主15萬獎金全捐

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
李冠郁是腦性麻痺患者，從1歲5個月就到高雄市立聯合醫院到復健療育，他捐出總統教育獎3萬元獎金給院方仁愛基金。記者王慧瑛／攝影
李冠郁是腦性麻痺患者，從1歲5個月就到高雄市立聯合醫院到復健療育，他捐出總統教育獎3萬元獎金給院方仁愛基金。記者王慧瑛／攝影

高雄市中山國小畢業生李冠郁為腦性麻痺患者，獲今年總統教育獎，大方捐出15萬獎金，其中3萬給從小一路照顧他的聯合醫院，挹注院方仁愛基金。他說，這社會上有許多人比他更需要協助，熱愛資訊領域的他，未來想投入App開發，幫助身障者生活得更有尊嚴。

李冠郁出生時不到1000公克，被診斷為腦性麻痺患者，他1歲5個月便到高雄市立聯合醫院做一對一復健治療，從坐到站，如今能用助行器行走，他樂觀正向，學習成績優異，今年國小畢業時獲校長獎，接下來要回屏東市讀國中，即將邁入下個里程碑，也等於是從聯合醫院畢業了，他說，內心有點捨不得，聯合醫院醫師、老師們很照顧他，「我會永遠感念這份情」。

職能治療師方薇茜從冠郁1歲5個月就開始接觸，相處11年，感情、默契深厚。方薇茜說，復健療育過程需要耐力，她會一邊引導、一邊安撫，冠郁偶爾會有情緒，甚至累到哭了，但他很勇敢，擦乾眼淚又繼續練習，加上冠郁的外公外婆一路相伴，幾乎是全勤，那股精神和意志，也讓復健團隊被鼓舞，彼此相輔相成，看著冠郁一點一滴進步，就是最棒的回饋。

冠郁的外婆胡錦惠是醫護人員眼中的超級阿嬤，她和外公不分晴雨，一定準時帶著冠郁來到聯合醫院復健大樓，外婆、媽媽都是陪同復健的關鍵角色。復健科醫師李婉嘉稱讚冠郁個性很可愛，時常分享生活與學校的小故事，是人見人愛的孩子。

聯合醫院院長馬光遠指出，發展遲緩兒童約占6歲以下兒童人口6至8%，早期發現、早期治療是關鍵，院方結合兒童復健、小兒神經、兒童心智等科別醫師，搭配物理治療、職能治療、語言治療、臨床心理及社工等，檢查評估後，會有跨專業個案討論會，確定診斷及療育方向。聯合醫院團隊早期療育經驗豐富，提供一對一治療，家長參與感也很重要，家長、醫院系切合作，能讓個案進步更快。

復健療育過程相當艱辛，李冠郁表現相當勇敢、正向。記者王慧瑛／攝影
復健療育過程相當艱辛，李冠郁表現相當勇敢、正向。記者王慧瑛／攝影
總統教育獎得主李冠郁是腦性麻痺患者，從1歲5個月就到高雄市立聯合醫院到復健療育，長達12年不間斷，他很感念醫院團隊一路相伴。記者王慧瑛／攝影
總統教育獎得主李冠郁是腦性麻痺患者，從1歲5個月就到高雄市立聯合醫院到復健療育，長達12年不間斷，他很感念醫院團隊一路相伴。記者王慧瑛／攝影
總統教育獎得主李冠郁是腦性麻痺患者，從1歲5個月就到高雄市立聯合醫院到復健療育，長達12年不間斷，他很感念醫院團隊一路相伴。記者王慧瑛／攝影
總統教育獎得主李冠郁是腦性麻痺患者，從1歲5個月就到高雄市立聯合醫院到復健療育，長達12年不間斷，他很感念醫院團隊一路相伴。記者王慧瑛／攝影
總統教育獎得主李冠郁是腦性麻痺患者，感念高雄市立聯合醫院團隊一路相伴，捐出3萬元獎金給院方仁愛基金，要讓愛滾動。記者王慧瑛／攝影
總統教育獎得主李冠郁是腦性麻痺患者，感念高雄市立聯合醫院團隊一路相伴，捐出3萬元獎金給院方仁愛基金，要讓愛滾動。記者王慧瑛／攝影
李冠郁和聯合醫院職能治療師方薇茜相處約11年，默契一級棒。記者王慧瑛／攝影
李冠郁和聯合醫院職能治療師方薇茜相處約11年，默契一級棒。記者王慧瑛／攝影

復健 醫師 患者

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