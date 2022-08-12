雲林正心中學SDGs營隊秀成果 同學樂當行動家
如何讓暑假過得既充實大腦又能展現所學？雲林正心中學為國二生舉辦的「SDGs永續行動家—創新科技應用人文營」，深入介紹聯合國十七項永續發展目標，也讓學員領會與這些議題的關聯。今天營隊舉行成果發表會，學員以科技且有趣的方法，秀出這幾天的所思所學
今年正心的營隊除了聚焦SDGs，因應愈來愈多人想擁有多媒體技能，排了如何製作電子報、剪輯影片的課程。校長林佳慧表示，雖然學習製作電子報、拍片技術很重要，但最重要的是講故事的方式，「如何在短片中把故事說得有趣、精彩，這是考驗寫文章的能力」，也是平常閱讀理解和寫作功力的展現。
為了讓SDGs的議題更貼進生活，各班老師從大家常見的景像，帶同學討論、反思。修班討論的SDGs 8移工人權，班上住在北港的施聖郁說，家附近常可見照護長者的移工，「以前只覺得他們好辛苦，經過營隊五天的課程，現在了解到，要多尊重他們，保護他們工作的權益」。
正班討論SDGs 9基礎建設，他們從雲林的基礎建設、文化發想。正班學生劉堉陞說，南部過去多土葬，這與現在的主流文化不同，以致撿骨需求越來越少，「除了要輔導撿骨師轉業，也要保護職業文化」。同班的葉安佑則是探討偏鄉教育資源匱乏的問題，雖然腳本、電子報、影片多次被老師退件，絲毫不氣餒，「這是我們班的心血，不能漏氣」。
今天的成果發表會上，十一個班級中，逾半以「電視新聞」方式展現成果，其它則以短劇展現。正班的「兩隻老虎電視台」由主播播報五則新聞，其中的新聞影片的腳本、拍攝和後製，都是學生包辦。美術乙班以「正心氣候高峰會」登場，由義大利、澳洲、肯亞、美國代表報告極端氣候造成的影響與災損。
有同學確診新冠而全程改線上課的心班也沒缺席，他們透過直播，看到別班的成果，也以預錄方式輪流報告成果。
正心中學教務主任羅婉萍強調，當氣候越來越失控，如何活下去成了全人類的重大課題，她勉勵學生「營隊只是開始」，多方了解議題，才能深入思考「我可以用什麼行動改變世界」。
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