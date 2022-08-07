從小幫妹妹綁頭髮 清寒國中生獲全國技能美髮職類金牌

高雄市路竹高中國中部學生林怡萱參加第52屆全國技能競賽大放異彩，在新娘包頭、剪染造型兩項目中展現美髮創意與技巧，勇奪青少年組美髮職類金牌獎。

林怡萱家境不好，國中時期就在髮廊打工貼補家用，同時照顧兩位妹妹。她說，但妹妹們從小頭髮就長得快又長，從妹妹們幼稚園開始就要忙綁頭髮，多年下來綁出了興趣，從簡單的馬尾，再到繁雜的麻花辮、公主頭等，樣樣都難不倒她，也就這樣喜歡上了美髮，開始用心鑽研美髮技能。

國中科的技藝科程，讓林怡萱有機會接觸到美髮學習技能，除了他校高職老師的指導，優秀的美髮技能也來自打工時職場的經驗。她說，妹妹以前也會嫌頭髮綁的不好看，所以她開始自學，之後學校技藝課程讓她找到學習方向，學習變的更多更廣，現在妹妹的頭髮，她隨時都能綁的很美。今年即將升高中的她，決定就讀樹德家商美容美髮科，未來希望在美髮美容能有一片天地。

林怡萱今年代表路竹高中，參加高雄市家政群美髮組技藝競賽，榮獲第一名，取得代表高雄市參加於7月31日到8月7日在彰化舉行的第52屆全國技能競賽參賽資格。用心學習不負眾望，再度擊敗來自全國的美髮技藝好手，一舉奪冠，勇奪青少年組美髮職類金牌獎。

林怡萱在新娘包頭、剪染造型兩項美髮技能，展現優秀技巧，在有限時間完成自行設計美髮與剪染整體造型，其中新娘包頭就有不少來自為妹妹們綁頭髮的基本功。她說感謝樹德家商老師指導，開啓她走入美髮的世界，賽前也為她加緊練習，才能在高雄市、全國取的第一名的成績。