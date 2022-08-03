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桃園學童腳踩泥田插秧 校長：體驗退後原來是向前哲學

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
小朋友覺得腳踩泥巴倒退插秧很不好移動。圖／溪海國小提供
小朋友覺得腳踩泥巴倒退插秧很不好移動。圖／溪海國小提供

桃園市大園區溪海國小周邊是精緻農業區，生產全國冠軍的大賀良質米，校方昨天利用暑假安排專業農民指導學生帶體驗種稻，推動食農教育

13位參加種稻體驗的小朋友都是第一次下田，二年級的耕宇同學表示開機器種稻比親手種稻好玩多了，因為不用踩在爛泥巴裡。五年級的佑興同學說，阿公阿嬤都是農夫，但是他都沒下過田，這次爸爸親自帶他來體驗，他覺得一邊種稻一邊後退，腳步移動有點困難，開機器種稻時雖然下雨，但還是比手工種稻舒服，因為快速又有趣，很有成就感。

第一次種稻，有些人覺得腳踩在爛泥巴裡很噁心，也有人站不穩差點跌倒，插秧還要邊種邊後退，有點吃力。蔡淑華校長認為，這些都是最好的體驗學習，讓孩子理解「退後原來是向前」的種稻意境，學會謙卑堅毅的優良品格，雖然同學種得歪歪斜斜的，但別有一樁意境美。

蔡淑華表示，學生體驗種稻也可以了解餐桌上的米飯由來，從播種插秧開始，包括認識傳統農業整好地之後，都要靠手工將秧苗一株株的種到水田裡；隨著科技的發達，機器也投入耕種，因此，這次學生體驗耕種不知手工插秧，還有操作機器感受不同的技術，體驗豐富，對農作更有興趣。

學生利用暑假自由報名農作體驗，溪海國小另外安排雙語生態教育，請外師Mr.Matt一起種稻，也指導學生用簡單英語大聲說「We are planting rice with machine 」，讓孩子從親近土地、愛土地的種稻體驗開始，將本土的特色用英語傳達到網路平台，跟全世界的朋友分享用機器播種的快速與喜悅。

校方表示，生態教育跟國際教育是我們的校本特色課程，外師Matt也會趁這個時候雙語教學，希望透過愛土地的農事體驗，讓孩子將家鄉的冠軍米特產行銷國際。

參加的小朋友都是第一次插秧。圖／溪海國小提供
參加的小朋友都是第一次插秧。圖／溪海國小提供

食農教育

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