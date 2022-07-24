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送籃球到南投地利國小 台中市救國團幫偏鄉小孩圓夢

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
南投縣信義鄉地利國小發展體育專才計畫，成立籃球隊教小朋友打籃球。台中市救國團南區團委會為了讓小朋友們訓練資源不虞匱乏，上午特別前往贈送籃球、球鞋、籃球襪和保久乳等物資。圖／民眾提供
南投縣信義鄉地利國小發展體育專才計畫，成立籃球隊教小朋友打籃球。台中市救國團南區團委會為了讓小朋友們訓練資源不虞匱乏，上午特別前往贈送籃球、球鞋、籃球襪和保久乳等物資。圖／民眾提供

南投縣信義鄉地利國小發展體育專才計畫，成立籃球隊教小朋友打籃球。台中市救國團南區團委會為了讓小朋友們訓練資源不虞匱乏，上午特別前往贈送籃球、球鞋、籃球襪和保久乳等物資，讓小朋友們能一圓籃球夢。

地利國小校長曾筱茹說，當地的布農族小朋友家庭經濟條件並不充裕，但是加入籃球隊後都希望可以一圓籃球夢，走出新的人生。學校也藉由練球，讓孩子勇於面對挑戰，永不放棄。

她說，學生們在球場上精神專注，對訓練很執著，相信在各界支持下，未來一定可以改變他們人生。

捐贈活動中，小朋友流露陽光般燦爛笑容，五年級小朋友松家鈺、全司泉說，學弟妹都很喜歡打籃球，欠缺的就是一雙好的鞋子，現在有好的球鞋，讓他們在出去比賽時跑得更輕盈、跳得更高，也不容易受傷，非常感謝來自台中市救國團的叔叔阿姨們；未來穿上新鞋後，一定卯足全力、大展身手。

救國團南區團委會會長郭貝瑛說，這次活動透過小額募款，集結社會大眾的力量，把物資整合後捐贈到地利國小，也讓許多人可以參與偏鄉關懷，幫助小朋友翻轉人生。

台中市救國團主委郭國輝說，許多偏鄉孩子沒有合腳的鞋子，因此他們特別仔細調查學校每一位籃球隊員的尺寸，不但捐贈名牌籃球鞋，也要符合孩子們的需求。

他說，這次物資的募集也得到很多企業贊助，非常感謝羿麗智能創見、警聯保全、十二月餐飲事業機構、永生園藝景觀、景宏景觀有限公司、百共建設等企業在疫情期間，熱血地參與募集物資，才有今天的捐贈活動。

南投縣信義鄉地利國小發展體育專才計畫，成立籃球隊教小朋友打籃球。台中市救國團南區團委會為了讓小朋友們訓練資源不虞匱乏，上午特別前往贈送籃球、球鞋、籃球襪和保久乳等物資。圖／民眾提供
南投縣信義鄉地利國小發展體育專才計畫，成立籃球隊教小朋友打籃球。台中市救國團南區團委會為了讓小朋友們訓練資源不虞匱乏，上午特別前往贈送籃球、球鞋、籃球襪和保久乳等物資。圖／民眾提供

救國團 台中市 偏鄉

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