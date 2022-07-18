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台南廢校國小變藝術園區 意象書法家陳世憲進駐

中央社／ 台南18日電

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處將廢校多年的白河區崎內國小校園規劃為崎內藝術園區，將由在地書法藝術家陳世憲團隊進駐，打造藝術創作交流分享基地。

西拉雅國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，崎內國小廢校多年，管理處辦理撥用並投入經費改善建築及整體景觀，規劃為藝術園區，目前已取得相關執照，經辦理公開招租，由陳世憲成立的「在人文創有限公司」得標，未來規劃將園區打造為台灣書法藝術館。

陳世憲為白河在地出身，國小3年級開始接觸書法，曾潛居在家中以舊豬舍改建的書法工作室13年，每天研究創作，發展出有別於傳統書法的「意象書法」。雖曾被少數人批評為「鬼畫符」，但因作品風格獨特，充滿意象元素，在國內受到矚目，也多次受邀到歐洲、美國、日本等地展出。

西拉雅國家風景區管理處長徐振能表示，陳世憲是現代台灣書法界代表人物之一，期望園區成為傳承傳統技藝之美的六藝學苑、展示發揚在地藝文創作之美的文化藝棧及協助現代人放鬆身心的心靈補給站，透過藝文活動展覽，把傳統技藝、台灣歷史文化，以生活化課程和體驗傳遞給愛好藝文人士。

徐振能指出，園區未來也將結合在地社區辦理相關藝文課程，並提供社區居民免費體驗，期望成為社區友善空間。

徐振能表示，崎內藝術園區位於白河區東北方，周邊有林初埤木棉花道、白河蓮花公園、玉豐綠色隧道、關子嶺溫泉等觀光資源，未來崎內藝術園區也可望成為旅遊中繼站，帶給遊客多元而豐富的遊程體驗。

白河 國家風景區 廢校 台南

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