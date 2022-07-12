台南德光高中多元選修成果發表 設計長者保養乳

台南市德光中學利連續兩天舉辦首屆「多元選修課程成果實體發表會-碧珀」，讓高中部學生發表實體學習成果，並分享個人與團隊合作的學習歷程檔案。地理科老師胡鋒財表示，高一高二每學期開設24門多元選修課程，透過不同專業領域內容，滿足學生適性探索與興趣需求。

活動發起人胡鋒財說，這次活動邀請校內外教師、學生與家長一同參與學生的學習成果發表，並由跨學科教師組成評審團，給與學生更多的建議和回饋。學生除了撰寫書面資料，更利用影片記錄課程所學過程。

學生杜雅真和黃怡靜因為家中長輩從事農業活動，她們透過「科學思辨論證與動手做創意」課的啟發，由工程設計圖著手，進而採購器材及動手設計，組裝出能夠節省灌溉用水與養殖、畜牧用水的「魚菜共生系統模型」。他們分享藉由科學實作找到科學原理與疑問，學習探究方法的應用流程。並在學習歷程檔案中，記錄藉由思辨議題來提出思考批判，再進行資料蒐集論證與提出整合論點，找出解決問題的辦法，並應用實驗論證，預測可能結果及建構模組。

學生王彩紅、楊子怡、陳芓澖，高一時曾到老人安養之家當志工，看見許多銀髮族皮膚乾燥起皮屑，而在後疫情之下，更是無法到養老院探望家中爺爺奶奶，因次在「社會議題與廣告」課程觸動下，由社會組和自然組學生跨領域合作設計出天然草本身體乳。從購買化學材料到實作身體乳，學生一手包辦，也看到了他們創意。

校長楊惠娜表示，這次成果發表活動，除了要讓學生了解學習本質與舞台是可以自己掌握與創造外，並經由舞台發表，更能激發所有老師在課程設計的信心與學生對歷程檔案成果的投入與重視。