航海人員測驗放榜 海大附中應屆畢業生一試就中

今年度第二次航海人員測驗於今日上午在交通部航港局舉行榜示。本次測驗報名人數562人，全程到考人數478人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數計93人，合格率為19.46%。

航港局表示，本次測驗榜示後，應考人可利用第二代航港單一窗口服務平臺MTNet2.0查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內，登入第二代航港單一窗口服務平臺MTNet2.0「航海人員測驗管理子系統」內之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

航港局也說，今年度第三次航海人員測驗將於8月20日至21日舉行，採網路報名，報名時間自9日0時起至18日下午5時止。詳情請至第二代航港單一窗口服務平臺MTNet2.0航海人員測驗管理子系統查詢。

航港局表示，國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中航海科應屆畢業生吳妤婕，首次參加航海人員測驗就通過一等船副5科測驗科目，成為全國最年輕就通過一等航海人員測驗的考生。本次測驗受國內疫情影響，到考人數及合格率均較往年低，吳妤婕以測驗總成績前五名高分通過測驗，實屬難得。

航海局說，吳妤婕選擇航海相關科系的契機，起因於一次父親提到當船員可以改善家庭經濟，可以生活過得更好，讓她決心要當一個優秀船員，所以國中畢業後就以第一志願選擇離家近的海大附中就讀，對於她的選擇，家人都很鼓勵及支持，也成為她努力的後盾。

吳妤婕在學期間就展現她對航海科系的熱愛及學科上的天份，高三參加全國高級中等學校技藝競賽航海職種，就成功取得第一名的好成績，獲得保送國立台灣海洋大學商船學系的資格，於是她利用上大學前的空檔，當其他同學都還在準備統測升學考試時，她已經在準備一等船副航海人員測驗了。

吳妤婕也不吝分享自己準備考試的訣竅，對於自己一次就能通過5個科目的考試感到驚訝，但在考試中發揮自己對於數理科目的長處，計算題都難不倒她，她的讀書方法是先將課本都讀過一次，再整理重點到筆記裡，透過不斷複習，就很容易融會貫通。