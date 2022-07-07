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族語認證南市師生6人摘全國榜首 非原住民的他更是焦點
台南市師生參加原住民族委員會110年族語認證，囊括卑南語、布農語、泰雅語、阿美語、排灣語、賽德克語等語共6項榜首，其中，非原住民籍慈幼工商學生學生吳子龍自學還奪得賽德克語榜首，更是難得。
市府教育局上午在永仁高中舉行頒獎儀式，台南市長黃偉哲由教育局長鄭新輝、市議員穎艾.達利、谷暮.哈就、永仁高中校長洪慶在等人陪同出席。
教育局說，南市309人參加110年族語認證，163人通過，合計通過率達52.75%，遠超過全國通過率42.94%，且囊括卑南語、布農語、泰雅語、阿美語、排灣語、賽德克語等語別共6項榜首。
黃偉哲表示，台南市雖不是原鄉，但一向重視族語教學，配合新課綱高中、國中、國小族語都列入必修，也堅持只要有學生想學，就要開課。
另外，每年也辦理原民小子族語教育營，透過族語營傳承族群文化價值，這次優異成績，他要代表市民謝謝族語老師。
教育局說，110年族語認證考試，亓高美玉老師榮獲卑南語中高級榜首；林秋琴老師獲布農語中高級榜首；崇明國中學生陳羿晴，榮獲學生組考利克泰雅語榜首；忠義國小學生蘇莆．史拉．母那烈，榮獲學生組初級秀姑巒阿美語榜首；大光國小學生林佩樺，榮獲學生組初級南排灣語榜首。
另外，慈幼工商學生吳子龍雖非原住民籍學生，透過自學，榮獲學生組各族非原住民籍中級德固達雅賽德克語榜首。
吳子龍表示，他在民國108年12月參加亞榮隆·撒可努作家演講，開啟學習原住民族語起點，後利用學習英文經驗，運用族語E樂園網站，將單字製作成筆記，但文法學習真的困難很多，於是便使用YouTube找影片學習文法，寫成筆記，也加強生活問句的口說練習。他說，通過族語認證覺得很開心，會持續學習族語。
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