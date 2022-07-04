教部推「生生用平板」力宇教育以獨創AILEAD365 輕鬆打造數位校園

教育部今年初宣布將投入200億元預算，推動為期四年的政策「推動中小學數位學習精進方案」，預計於今年9月正式上路。針對全國中小學一至十二年級，教育部期盼能達到「班班有網路，生生用平板」。除了各式學習載具及相關硬體設備外，針對軟體設備其中有「數位內容充實計畫」，透過審查機制通過納入「校園數位內容和教學軟體選購名單」，包含數位內容、教學軟體等超過700項軟體，提供各縣市及學校，依據需求採購所需之產品。

在教育部「數位內容採購名單」出爐後，臺北市電腦公會教育科技中心攜手臺灣教育科技展，將入選產品歸納出「遠距教學、元宇宙、雙語教學」等多個主題，將於未來每月舉辦1-2場主題活動。而力宇教育以獨創的「AILEAD365線上教學平臺」受邀參與6/17(五) 「生生用平板 X EdTech TW」系列研習會的第一場活動【數位內容計畫解密系列- #1 遠距教學篇】，盼協助讓教師們能夠更了解力宇教育及AILEAD365；亦受邀參與本週二(7/5)的線上產品介紹，讓各校能夠更深入地了解AILEAD365線上教學平臺。

教學測驗 診斷補救 全面到位

AILEAD365線上教學平臺滿足教師及學生在學習上的所有需求。其中以專業且資深的教材編輯團隊，嚴選符合各學習階段及教育趨勢之學習內容(新綱課程學年編修，每年進行內容更新)，並以高端技術與數據統計，提供專業的學習診斷、分析與有效的補強練習。AILEAD365其中「Ai」指「Artificial Intelligence人工智慧」，不僅打造客製專屬網站，系統單一入口，更提供校方後臺管理監控功能，控管全校各項數據統計及使用狀況，包含全校教師、學生、班級使用數量及狀況，以及測驗詳細紀錄及影片觀看詳細紀錄。

AILEAD365中的「L」代表「Learn學習」，學習平臺中內容不僅學制、科目齊全，更依據校用版本(適南版、適康版、適翰版)編寫內容，提供各校最完善影片教材。AILEAD365讓學生即使在家中觀看影片，教師也能即時監控觀看狀況，不論針對全班或個人線上影片派發，課前預習、課後輔導或停課遠距都適用。而「E」則代表「Exam測驗」，全校每位學生一人一個專屬學習帳號，科技輔佐適性輔導提升效能，且全班或個人依據教師需求，隨時可進行近程或遠端學習，不僅測中可即時監控考試狀況，測後成績還能立即回饋、系統自動分析每一位學生的知識向度及弱點，真正有效落實「遠距教學」及「停課不停學」。

圖/AILEAD365線上教學平臺即時監控學生各項學習數據。(力宇教育提供)

AILEAD365中「A」代表「Ask發問」，系統提供學生發問功能，遠端學習也可提出疑問，真人回覆解答。最後「D」代表「Diagnosis診斷」，除了平時測驗系統自動回饋的知識向度分析及報表外，系統更提供個人學習歷程，完整記錄學生所有的測驗及影片紀錄，彙整三年學習狀況，大考前可針對弱點有效複習。透過AILEAD365老師能輕鬆掌握學生學習狀況，拔尖與扶弱雙管齊下，快速達到教與學的成果，並記錄每一位孩子個別的學習歷程。

圖/AILEAD365線上教學平臺學生個人學習歷程診斷。(力宇教育提供)

AILEAD365不僅能導入各校，讓科技來輔佐教學，落實數位學習，亦適用於『防疫遠距教學』、『偏鄉課後輔導』、『增A減C計畫』、『科學、體育、藝才班補課使用』之用途。

力宇教育針對數位內容導入，提供『系統操作各縣市共備研習』服務，完整線上或線下教育訓練，輔佐全校師生使用並適應系統教材。並且除了提供即時使用問題回報、提問及工程維護處理外，也額外輔佐各校提供校年使用紀錄數據統計匯出。力宇教育提供完整的系統導入訓練，目的是期盼數位內容的導入，並非成為前線教育者的負擔及困擾，反而能真正落實數位學習、讓科技成為教師們的幫手，進而減輕負擔及不便。

縣市專案採購【校園專案報價】或詳細資訊 請洽力宇教育服務團隊 📞電話：02-2508-3758 LINE@：@kse1098r (或點此加入) E-mail：jimmychen@leadu.com.tw

教育部【校園數位內容與教學軟體】相關資訊

https://www.sdc.org.tw/

【力宇教育】相關資訊

https://www.leadu-edu.com/

【AILEAD365線上教學平臺】介紹

https://www.leadu-edu.com/products-detail/14/