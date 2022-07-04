天才！兒子成績差 媽翻書包驚見千軍萬馬圖 網友：他是軍師

不少父母都會緊張子女的學業成績，不過若發現有與別不同的天賦，應好好栽培。有名爸爸於網上發文，指兒子最近考試成績變差了，於是媽媽翻找書包檢查功課，希望能找出原因，沒料到竟然找到1張手繪的千軍萬馬圖。貼文令一眾網友震驚，大讚這名男童是人才，又笑說「應該是個軍師，諸葛前世無誤」、「你兒子要念的已經不是國英數了，而是孫子兵法」。

該名爸爸於臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並貼出兒子所畫的千軍萬馬圖，紙上畫滿了密密麻麻的士兵，左邊士兵正在進攻，較為疏散及雜亂，大部分都是騎馬，有些士兵拿着長矛或戟，有些則拿着劍或揮動大旗，而在後方士兵包圍保護着一輛馬車。

畫作右邊的士兵正在防守，大多為步兵，前方的士兵拿着盾牌整齊一字排開抵禦敵人，中間的弓箭手正在射箭，後方則有6個方隊蓄勢待發。畫作畫得栩栩如生，讓人感受到大軍壓境的氣勢，而因畫作是畫出即將交戰的情況，所以未見有士兵死傷。

不少網友對畫作讚不絕口，表示「太有耐心了吧」、「好奇哪邊會贏」、「超強的！要是我兒子我會問他戰況如何」、「一瞬間以為是蚊子的墓地」、「原來紙上談兵是這樣來的」、「別再讀書了！不小心誤了孩子一生」、「這個小孩不適合一般的教育方式，是人才」、「這孩子是要幹大事的才，別讓考試耽誤他一統天下」。

不過有網友指出，樓主上傳的疑似不是原作，因去年網上曾出現類似畫風的畫作，有大陸媒體曾報導，新疆烏魯木齊中三學生杰孜比達爾從小很喜歡畫火柴人，他經常花2至3小時繪畫火柴人軍事圖，有時甚至花4至5小時。

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文章授權轉載自《香港01》