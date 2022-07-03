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第13屆廣達游藝獎 新竹縣抱回導覽達人雙首獎

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
廣達文教基金會第十三屆「廣達游藝獎」昨行線上頒獎典禮。圖／廣達文教提供
廣達文教基金會第十三屆「廣達游藝獎」昨行線上頒獎典禮。圖／廣達文教提供

廣達文教基金會第13屆「廣達游藝獎」昨行線上頒獎典禮，其中「游藝獎－導覽達人」賽，有來自全台21個縣市及馬來西亞印尼台灣學校，總計1527位學生報名競逐獎項，創下開辦以來競逐人數最高的紀錄。其中，新竹縣最為風光，同時拿下導覽達人小學組、中學組雙首獎。

「廣達游藝獎」設有培養中小學生美感素養及口語表達能力的「導覽達人獎」、獎勵協助推展美感教育《廣達游於藝》計畫的行政人員的「行政推手獎」，以及由教師研發設計創新教案的「創意教學獎」三種獎項。

教育部長潘文忠致詞表示，將「藝術」跟「生活」充分結合，是108課綱非常強調的跨領域學習精神，期許繼續連結各界資源和力量，為學校提供更豐沛多元的藝術教育學習資源，帶領學生開拓學習的視野。

廣達集團董事長林百里也在致詞中特別感謝教育部及各縣市教育局處所給予的財力、人力支持，讓《廣達游於藝》計畫得以在校園裡順利推展。

廣達文教表示，本屆「游藝獎－導覽達人」賽，有來自全台21個縣市及馬來西亞和印尼台灣學校，總計1527位學生報名競逐獎項，創下開辦以來競逐人數最高的紀錄。身兼評審的廣達文教基金會執行長徐繪珈分享，首獎孩子詳述畫作意境、創作筆法及作者創作典故外，口齒清晰、充滿自信、台風穩健、面帶笑容、舉止自然是他們致勝的關鍵因素。

今年頒獎典禮又以新竹縣最為風光，同時拿下導覽達人小學組、中學組雙首獎，典禮除公布這一屆「導覽達人」獎項所有得主外，也公布年度「行政推手」獎，得主是致力研發不受疫情影響，讓《廣達游於藝》計畫延展至VR線上展覽的國立虎尾科技大學藝術中心的王文瑛主任和楊雁如專員。

●第十三屆 廣達游藝獎 得獎名單

行政推手獎：

國立虎尾科技大學藝術中心 王文瑛主任 / 楊雁如專員

導覽達人獎：國小組 首獎

新竹縣中山國小陳禹淳，花蓮縣中原國小陳芊云，雲林縣斗六國小高顗晴

導覽達人獎：中學組 首獎

新竹縣竹東高中謝宜臻，印尼雅加達台灣學校楊宜婷，基隆市碇內國中林奕勳

導覽達人獎：國小組 優等獎

高雄市福山國小黃歆恩，金門縣中正國小許芯綾，嘉義市蘭潭國小劉巧微

導覽達人獎：中學組 優等獎

基隆市碇內國中江巧歆，馬來西亞吉隆坡台灣學校徐子晴，雲林縣斗六高中張嘉莉

榮譽志工獎：

國立台東高中 劉子齊 / 劉子瑜 / 許庭綸

馬來西亞 新竹 印尼

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