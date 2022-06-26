台南亞洲餐旅學生上高餐 意外就讀卻是最好安排

四技二專技優甄審放榜，台南市亞洲餐旅學校成績亮麗，多名學生考上理想學校。林姵辰、吳玉婷分別錄取高雄餐旅中餐廚藝系、西餐廚藝系，史忠賢上屏科大學農企管理系，離自己的夢想又邁進一大步。

林姵辰去年獲全國高中技藝競賽中餐烹飪金手獎第5名，她表示，國小時因自己在家裡煎蛋及做果凍，也看到媽媽在廚房做餐點，覺得很有趣，對餐飲有了興趣，高職時選擇就讀亞洲餐旅學校，在學校除了實作課外，也常常與同學討論餐飲議題，已把餐飲當作生活的一部分，體會到「與興趣結合才能激盪更多的熱情」。

吳玉婷是西餐選手，她說，對於刀工、烹飪、調味及擺盤等充滿興趣，當初是因為離家近選擇亞洲餐旅學校，3三年裡除了成為選手參加比賽，也考取了中餐、西餐、中麵及烘焙丙級，更通過了最難考取的中餐乙級證照，「當初雖是意外就讀，現在想起也許是最好的安排。」

家住高雄的史忠賢，國小國中都是柔道選手，對體育非常有興趣，他說，當時候是抱著除了體育之外，也應培養一技之長，所以就讀亞洲餐旅。他表示，喜歡中餐烹調的過程充滿挑戰性及變化，就像是人生的過程，知道了自己缺乏的部分，可以讓自己變得很好。

校長林士哲說，亞洲餐旅鼓勵學生參與比賽、考取證照更鼓勵升學，為了吸引更多優質學生來報名，目前報名提供3年免學費，加碼贈送校服及全套廚師服裝、專屬刀具一組，另外亞洲餐旅今年更開始招收輪調式餐飲科建教班，3個月實習3個月上課，上課期間每個月還有機會領取教育部提供的5000元獎學金。