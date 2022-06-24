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暨大神獸穿山甲「皇后泡泡」野放 校長親裝追蹤器回歸自然
國立暨南國際大學昨晚野放一隻雌性的穿山甲，體長全長約80公分、重量約5公斤的個體，由暨大校長武東星協助安裝無線電追蹤器，並命名為「皇后泡泡」，隨後在穿山甲專家孫敬閔的協助下，完成發報器裝設，順利野放回暨大的自然野地中。
暨南大學表示，穿山甲俗稱鯪鯉，屬於二級保育類野生動物，是員工陳耀鈞日前於校內汙水處理廠發現，隨即通報長期關注生態的助理教授劉明浩前來協助，對穿山甲進行檢測，評估其健康狀況良好、身形完整、沒有任何外傷；經校方暫時收容穿山甲後，邀請穿山甲博士孫敬閔進行發報器野外追蹤研究。
校長武東表示，透過孫博士詳細解說學習穿山甲的保育知識，不但是他到校服務第一次看到「暨大神獸」，也是他這輩子第一次看到穿山甲，全身披滿鱗甲的外觀實在是讓人印象深刻，隨後協助完成發報器的裝設；考量該個體為懷孕的成年雌性，加上口鼻間不斷吹泡泡的行為非常明顯，給予命名這隻穿山甲研究代號為「皇后泡泡」。
暨大指出，目前連同這隻個體，校內總共有4隻穿山甲別上發報器，為保育校園內的穿山甲，暨大於校園內各交通要道設立警示牌，與設置校園犬貓管理辦法；同時在機車道設置穿山甲梯道協助穿山甲穿越高低落差；透過無線電追蹤技術累積活動範圍和居住洞穴資料，並架設紅外線感應式相機紀錄活動，進行更多穿山甲生活史的保育研究。
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