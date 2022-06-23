最溫馨的草地野餐畢典 幼童盛裝如小公主王子

高雄市路竹區北嶺國小附幼16名畢業生，今天在校園如茵綠地度過溫馨野餐畢業典禮，小小畢業生們盛裝打扮，就像從城堡裡走出來的公主與王子，一掃疫情的陰霾，快快樂樂的畢業。

畢業生陳俋榐說，疫情後線上上課，畢典回學校，不用從電腦跟大家說見面，也不必擔心沒電。可以跟同學一起聊天、一起玩、一起野餐，也可以好好的跟同學說再見，跟老師說「我愛妳！」

今天微風輕吹」陽光灑落，北嶺國小校長王惠玲和導師，帶著附幼孩子校園巡禮，走進草地盛宴。從去年的線上畢典，今年終於走回校園，舉辦以「草地+溫馨+野餐」風格為主題的戶外畢業典禮。

教師們先運用防疫停課後，每天給幼兒的居家防疫系列課程中，讓畢業生製作屬於自己的畢業胸章、自畫像與捕夢網，布置畢業典禮。學校也準備了畢業7件禮，包括：畢業兔玩偶、祝福星沙、客製化杯墊、馬克杯和抱枕，以及幼兒園老師親手編織的手鍊與鑰匙圈，掛上滿滿的愛與祝福。

小朋友們一一上台致畢業詞，校長帶領畢業生倒入充滿祝福的星願校園沙，再進行畢業授證儀式。孩子們圍繞在草地上追著泡泡奔跑，最後帶著自己手做的禮物語卡片，向師長致上感恩禮，依依不捨的說再見。

畢業生張尹薰與家長謝謝老師們，用心的安排這場用心又兼顧防疫的畢業典禮。因為疫情的關係，現場也用直播的方式，讓遠在校外的爸媽、親友也能感染這份喜悅與離情依依。

王惠玲表示，在藍天綠地空曠的草地上，老師們用心舉辦這場風格獨特的畢業派對，希望讓孩子留下最難忘的幼兒園回憶，也感謝家長們熱情支持在線上一起參與這場特別的畢業典禮。