布新國小海上畢典別出心裁 勇敢面對海洋考驗才領證

位於嘉義縣布袋海埔新生地的布新國小，今天為第28屆14名畢業生舉辦海上畢業典禮；畢業生須通過淨灘、獨木舟、OP帆船及水上鋼鐵人等水上活動考驗，才能取得海上畢業典禮證書。

校長盧柏全表示，辦理海上畢業典禮除了展現學校教學成果，也促進學生對家鄉認同。希望淨灘活動、水域活動挑戰可以讓學生了解家鄉之美，也為地球盡一分力。

今年畢業生共25人，海上畢業典禮採自願報名方式參加，有14名畢業生參加，活動有搭水上摩托車到外傘頂洲淨灘、於港區划獨木舟、OP帆船以及水上鋼鐵人體驗等。

學生游念佳說，搭乘水上摩托車是新的體驗，發現從海面上看布袋真的好美，希望大家都可以到布袋來玩。學生周柏羽也說，畢業前可以跟同學共同完成這些挑戰，將來都是最美好的回憶。

教導主壬陳靖鈞表示，學校臨近布袋海邊，長期以來推動包括帆船、獨木舟等水域活動，為了讓小朋友發揮所學也能更認同家鄉，所以結合了體育會水中運動委員會、帆船運動委員會及救生協會一同舉辦這次海上畢業典禮。活動經費粗估近40萬元，感謝水上摩托車協會、遊艇船主等各界的讚助下只花費10萬元。

陳靖鈞說，本來去年就要籌辦這樣的海上畢業典禮，因疫情關係停辦，今年才得以順利進行，預計每年會以這樣的方式持續辦理。畢竟海域活動隱藏風險，一定要做好周詳的行前準備，包括場地勘查、人員調配協調、工作分配、經費籌措等。去年畢業生錯過這樣的畢業典禮都有些失望，以後有機會會讓這些畢業校友返校一同參與。