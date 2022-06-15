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逾1甲子灣潭國小吹熄燈號 親師生線上畢典不捨祝福

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉灣潭國小上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。記者魯永明／攝影
嘉義縣中埔鄉灣潭國小上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。記者魯永明／攝影

嘉義縣中埔鄉灣潭國小連續2年招生掛零，下學期併入社口國小，上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。

校長陳怡君送給畢業同學6項寓意深遠的禮物，期勉孩子們鵬程萬里：第一件禮物「棒棒糖」：當人生遭逢挫折，別忘給自己一點甜頭，培養挫折忍受力。第二件禮物「衛生紙」：自己屁股自己擦，養成負責任的態度，別人的眼淚幫忙擦，有同理心。第三件禮物「巧克力」：遇到純度99%的黑暗世界，別忘記保持正能量勇於挑戰困難。

第四件禮物「橡皮擦」：不要害怕做錯事，勇敢去嘗試。第五件禮物「橡皮筋」：人生要永保彈性，也要懂得調適放鬆。第六件禮物「一片葉子」：欣賞自己獨特，相信天生我材必有用。

畢業生鄭嘉維感性懷念與師長同學6年相處點滴：「六年的時間真快，彷彿昨日才一年級！班上的同學雖僅三位但是我們的感情比親兄妹還好」，看到畢業回顧影片他當時與同學扮新娘的搞笑片段，大家都開心笑了。

感謝社區村長蔡建旺、理事長黃順忠也都抽空給畢業同學祝福與致贈禮物，家長會長陳坤章期勉大家緣起不滅，心中永懷灣潭！許多旅居北部校友特別抽空參與學弟妹最後一次畢業典禮，校友呂芳諮發起灣潭國小歷屆同學會。大家相約7月30日「灣潭再見會！」聚首話別離。

平地灣潭國小創校61年，併入隔壁社口國小，家長及地方人士不反對裁併，要求做好課業、交通補助等配套，畢業後剩9名在校生，正式教師4人、代理教師5人，校護及工友各1人，縣府給每名學生家長學習補助金2萬元，另給每月4千元交通補助，校長重新遴選到新埤國小，教師校護工友轉調他校。

嘉義縣中埔鄉灣潭國小上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉灣潭國小上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉灣潭國小上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉灣潭國小上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉灣潭國小上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉灣潭國小上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。記者魯永明／翻攝
嘉義縣中埔鄉灣潭國小上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣中埔鄉灣潭國小上午舉辦最後一屆第61屆線上畢業典禮，畢業生只有3名，在9名在校生與親師們的祝福下，送走畢業生，大家依依不捨互相祝福，灣潭吹熄燈號。記者魯永明／翻攝

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