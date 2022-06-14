嘉市大業國中畢典師生熱舞 將這埋入樹苗相約10年取出

嘉義市各國中今天辦理畢業典禮，市府表示尊重各校決定維持實體辦理，不開放家長入校觀禮、各校也同步線上直播；大業國中的學生寫下自我期許卡，裝進「大業多寶格」和肖楠幼苗種在校園，相約10年後返校取出，畢業生說，感覺自己會像肖楠幼苗一樣成長茁壯。

大業國中表示，因疫情採取實體與線上畢業典禮併行，家長同步線上參與畢業典禮，主題「給15歲的你－大業啟程、風起幸福」，氣氛相當嗨，各班畢業生跳街舞、歌唱表演典禮獻給母校拉開序幕，老師更秘密準備「乘風破浪」熱舞表演，讓會場歡聲雷動。

市府教育處錄製聲優、魔術師粘立人的畢業生祝福詞，作為畢業典禮彩蛋，掀起另一波高潮；校長陳明君勉勵畢業生，持續學習、及時孝順以及品格第一，期許大業畢業生成為一位善良、有溫度的人。

校方指出，畢業生在校期間綜合領域課程所寫下的自我期許卡，裝進「大業多寶格」，邀請畢業生與導師、家長會、校友會，將多寶格和肖楠幼苗種在校園，相約10年後回到學校取出；課程設計融入畢業典禮，引導孩子成為更好的自己，並規畫種樹，以「愛母校」的DFC行動，告別國中生活，呼應SDGs環境永續的議題。

畢業生蘇芷圓表示，她很喜歡以種樹作為畢業儀式，感覺自己會像肖楠幼苗一樣，一起成長、茁壯，在多寶格中寫下日後要成為對社會有貢獻的人；家長會長黃俊文說，畢業之際種下樹苗，不但有記憶點，對環境永續很有幫助；校友會理事長熊千綺理事長說，很期待10年後，和畢業生一起返校打開多寶格，回憶國中時的青春與熱血。