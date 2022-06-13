青山國中小辦模擬聯合國會議 聚焦談烏俄戰爭

汐止區的青山國民中小今(13)日舉辦第九屆青少年世界論壇-模擬聯合國會議，邀請了新北市福和國中、鷺江國中、達觀國中小以及桃園市的石門國中，一起針對烏俄戰爭下的人權議題，展開國對國的商談與論辯。

市府教育局新民科長林玉婷表示，今天有五校學生共學，他們是擔任小小外交官，透過國際議題烏俄戰爭下如何保障難民人權的問題，在過程中培養學生的國際觀，以及搜集資料、團體合作討論及領導力的培養。

這次模聯土耳其代表青山國中學生余兆宜表示，從學期初的各種基礎技能、媒體識讀、心理學，老師教我們不再只是人云亦云，而是自我批判的能力。對待一個議題、一篇報導、一則消息，檢索資料查證，敢於追求事實，不只是綁在別人為你設定的框架中，建構自己看世界的觀點。而在台上發表的那一刻，除了內心的緊張外，更多的是閱覽大量的數據與報告、認真準備之後踏實的感受，這樣潛移默化的改變，是自己始料未及的。

達觀國中小白俄羅斯代表李沁儒與俄羅斯代表洪梓博則表示，參與模聯不僅讓彼此更關心國際時事，更明白要如何從彼此利益不相同的國家中周旋思考，釐清自己的想法，理解別人的觀點，加強自身的溝通及合作能力，是一個相當寶貴的經驗。

鷺江國中烏克蘭代表曾心潔指出，參與模聯培養自己更大的胸襟及超然的視野去詮釋世界，過去都是以台灣為基準去看各種事物，其餘國家只是地理課本的一部分，但透過課程了解中華民國與聯合國的歷史、議會流程、立場文件、決議草案、行動性條款、序言性條款等會議相關資料，都是有生以來從未接觸過的東西。

青山國中小校長王如杏表示，今年結合目前討論度最高的烏克蘭與俄羅斯戰爭國際議題，並且聚焦在人權議題上，藉由精簡後的聯合國議事規則舉行模擬會議，培養分析公民議題能力，增進學生演講和辯論能力，進一步訓練批判性思考、團隊精神和領導才能，同時認識不同文化，拓展國際視野，孩子從參加模聯的過程，感受到英文真的很重要，這次的主題是戰爭人權議題，在討論之中讓孩子更懂得和平的可貴。