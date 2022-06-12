南市總統教育獎 楊孟頻承父志要當舉重國手

台南市長黃偉哲今天頒獎表揚全市19名總統教育獎獲獎學生，其中南新國中方子晏、永福國小盧懷宇獲得教育部總統教育獎，另獲特優的大內國中楊孟頻，承父親遺願要當舉重國手。黃偉哲表示，每名獲獎學生都經歷較他人更多的挑戰，期勉能活出更精彩人生。

方子晏罹患先天性心臟病、腦性麻痺及發展遲緩等疾病，不因生理障礙而設限與他人的互動，主動走入人群服務，擔任班級幹部、小老師、校園清潔志工、特教志工，且熱愛學習，語文表現亮眼，參加校內語文競賽屢獲佳績，代表學校參加全市英語讀者劇場榮獲優等、英語說故事比賽榮獲優等，還通過全民英檢中級及劍橋國際英語Flyers認證，樂觀進取、勇於挑戰的精神，足堪表率。

永福國小盧懷宇罹患先天性白化症，並患有眼球震顫和畏光、弱視、斜視症狀，但這些缺陷位阻礙他對閱讀及繪畫的熱忱，不斷在閱讀的世界裡拓展自己，除了學業表現優異，在布可星球閱讀認證平台榮獲班上第一，也熱衷參與文化創作體驗活動，包含南市無形文化資產創作、普濟殿和議長盃燈籠創作等都有優異表現。

黃偉哲表示，獲獎學生有來自清寒家庭、單親家庭，也有受身體病痛所苦，但每名學生不被自身困境所限制，經歷較他人更多挑戰，但也累積更多實力，相信終會苦盡甘來，收穫甜美果實。

教育局長鄭新輝說，獲獎學生中，有多人小小年紀即遭遇喪親之痛，除了對學生內心造成巨大的打擊外，家庭經濟壓力也變得十分沉重，但學生樂觀面對，主動協助家務、自主學習，不讓長輩操心，相當成熟懂事。

獲特優的大內國中楊孟頻，父母都是舉重教練，父親在她小學時過世，由母親單獨扛起學校舉重隊，為減輕母親的負擔，放學後洗衣煮飯，而弟妹課業學習、長輩生活照顧皆由她扛起，為了承父志及協助母親管理校隊，也加入舉重隊，晚上主動線上學習，在自我要求下，舉重成績全國賽第2名，學業也保持全班前3名。

台南市今年總統教育獎獲獎名單如下：

國中組：南新方子晏、大內楊孟頻、東山江紆柔、將軍吳庭瑋、西港蔡紀瑩、玉井劉宗宇、延平鄧書涵。