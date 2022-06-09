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精忠國小畢業生「時空寶盒」檢驗未來10年後環境樣貌

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市精忠國小畢業生將1張實踐SDGs課程的大合照，放入時空膠囊寶盒裡，預計10年後再打開，到時檢視地球環境是否更好。圖／精忠國小提供
嘉市精忠國小畢業生將1張實踐SDGs課程的大合照，放入時空膠囊寶盒裡，預計10年後再打開，到時檢視地球環境是否更好。圖／精忠國小提供

嘉義市精忠國小將聯合國永續發展目標（SDGs）作為課程素材，校訂課程融入消除飢餓、乾淨水和衛生等議題，小六生畢業前夕，留下1張實踐SDGs課程的大合照，放入時空膠囊寶盒裡，校方表示，預定10年後開啟，看2032年地球環境是否比現在更好；學生有感說，希望大家一起加入愛護地球的團隊。

校方表示，除了在校園裡實踐符合永續發展目標，也透過社區生態綠地健走踏查撿拾垃圾、鰲鼓溼地和好美里海灘淨灘、做校園生態圍籬作為城市生物移動中繼點、與精忠社區食物銀行合作及辦理跳蚤市場募集基金推動消除飢餓等，學童製作LINE貼圖；同時間，與日本、美國的師生一起討論分享兩地的想法與做法。

畢業班導師劉婉蓉、林正偉表示，帶學童看見議題的重要性與改變的方法，學童便能思考自己的行為，進而可能生活習慣就此改變，像減少一次性拋棄塑膠容器的使用，就能連結到小學生少喝含糖飲料、減少製造海廢垃圾及培養健康生活習慣。

學生李盈玥說，經過SDGs課程，更知道要怎麼保護地球，跟國外交流也可以發現不同國家之間對SDGs想法和行動方式，希望都能在未來一起達成這個目標；學生白孟可說，本來以為造成地球暖化現象的幕後黑手只有開冷氣和溫室效應，經過一系列課程，明白碳足跡也是主因之一。

校長楊勛凱表示，當學童會想主動、願意去關注那些與SDGs相關的事，便是一種公民素養與教養，應該要把這樣國際素養放在每天生活裡，學童關注到的才不是只有自己，透過課程帶領思考議題，不只能夠打開學童的視野，也能是改變行為與關懷的開端。

素養

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