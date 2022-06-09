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疫情下美台學生助病童 南二中與美國扶少團跨國傳愛

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南扶輪社結合台南二中扶少團與美國加州聖拉蒙社區扶少團義賣母款助病童，今天舉行線上捐贈儀式。圖／南二中提供
台南扶輪社結合台南二中扶少團與美國加州聖拉蒙社區扶少團義賣母款助病童，今天舉行線上捐贈儀式。圖／南二中提供

新冠肺炎疫情壟罩下，愛與善的傳遞不中斷。台南扶輪社率台南二中扶少團與美國加州聖拉蒙社區扶少團，跨國合作，義賣募款幫助病童，今天以線上捐款方式，送愛心到奇美醫院兒科部，義助病童。

台南二中校長校長林彥旭表示，去年底美國加州聖拉蒙社區扶少團發起的的跨國義賣募款，加上台灣的5名捐款人共同響應，促成這次「愛在醫院，讓愛永傳」活動。

此次由俬房甜主廚廖楷平贊助南二中扶少團餅乾義賣，感謝各界一呼百應，共同發心促成，透過扶輪社與學校師長、同學的群策群力，見證到良善的偉大力量。

今天舉辦「愛在醫院，讓愛永傳」活動，由奇美醫院院長邱仲慶主持線上捐贈儀式，南二中扶少團全體幹部、林晏旭、台南扶輪社長林哲賢、捐贈人代表參加，美國聖拉蒙扶輪社長Michelle Lin也代表美方出席。

林哲賢表示，在疫情期間，醫院消耗最多的就是醫療用品，感謝南二中扶少團發揮愛心，透過募款義賣所得義助醫院，支援兒科部醫療用品的補充，能夠見證台美高中生合作此事，相當有意義。

美國加州聖拉蒙扶輪社長Michelle Lin說，自己是台南扶輪社第3代的台裔美國移民，促成此次機會結合了台美兩邊的力量，義助故鄉醫療資源，很有意義，希望台美兩地的扶少團能持續合作，傳遞愛與善。

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