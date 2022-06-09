疫情下美台學生助病童 南二中與美國扶少團跨國傳愛

新冠肺炎疫情壟罩下，愛與善的傳遞不中斷。台南扶輪社率台南二中扶少團與美國加州聖拉蒙社區扶少團，跨國合作，義賣募款幫助病童，今天以線上捐款方式，送愛心到奇美醫院兒科部，義助病童。

台南二中校長校長林彥旭表示，去年底美國加州聖拉蒙社區扶少團發起的的跨國義賣募款，加上台灣的5名捐款人共同響應，促成這次「愛在醫院，讓愛永傳」活動。

此次由俬房甜主廚廖楷平贊助南二中扶少團餅乾義賣，感謝各界一呼百應，共同發心促成，透過扶輪社與學校師長、同學的群策群力，見證到良善的偉大力量。

今天舉辦「愛在醫院，讓愛永傳」活動，由奇美醫院院長邱仲慶主持線上捐贈儀式，南二中扶少團全體幹部、林晏旭、台南扶輪社長林哲賢、捐贈人代表參加，美國聖拉蒙扶輪社長Michelle Lin也代表美方出席。

林哲賢表示，在疫情期間，醫院消耗最多的就是醫療用品，感謝南二中扶少團發揮愛心，透過募款義賣所得義助醫院，支援兒科部醫療用品的補充，能夠見證台美高中生合作此事，相當有意義。

美國加州聖拉蒙扶輪社長Michelle Lin說，自己是台南扶輪社第3代的台裔美國移民，促成此次機會結合了台美兩邊的力量，義助故鄉醫療資源，很有意義，希望台美兩地的扶少團能持續合作，傳遞愛與善。