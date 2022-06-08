快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參與美國「太空殖民計畫競賽」 台南黎明高中發英雄帖

聯合報／ 教育事業部
黎明中學學生利用帕斯卡原理，將針筒中的液體壓縮傳遞到機械手臂各關節，藉此夾取、抬升、移動物體。圖／黎明中學提供
黎明中學學生利用帕斯卡原理，將針筒中的液體壓縮傳遞到機械手臂各關節，藉此夾取、抬升、移動物體。圖／黎明中學提供

台南市黎明高中將在六月底舉行「PBL國際競賽專案培訓」專題式選修課程面試，錄取學生都會參與「太空殖民計畫競賽」（NSS Space Settlement Contest）。該校教務主任魏溏月表示，這是跨領域、超學科專案課程，歡迎有企圖心，未來想從事商業、醫學或科學領域的高一學生報名。

「太空殖民計畫競賽」是美國太空協會（NSS）舉辦的賽事，每年吸引上萬名世界各國的中學生組隊參加，參賽學生須以英文撰寫「人類在太空永續生存」實施計畫，除了要找相關數據與文獻資料支持，更要融合物理、社會、經濟、生物等跨領域知識，相當有挑戰性。

為了這課程，校方禮聘連四年指導學生獲獎的翁仲賢為專案講師，除借重他的物理專業，未來也會邀請財稅、地質、生物等領域講師授課。翁仲賢說，這次課程運用「團隊科學研究（Science of Team Science，SciTS）」理論，強調經驗分享、面對面溝通、團隊氣氛、團隊效能、凝聚力、衝突管理等面向。

「PBL國際競賽專案培訓」專題式選修課程是為高一升高二的學生開設，預計錄取20至30名。魏溏月表示，由於參賽者必須在明年一月底寄出50頁英文企畫書，因此錄取生暑假要先閱讀原文文獻與資料，9月起接受物理、地質、生態、經濟、烹飪、武器學等超學科的培訓，透過參與專案式學習來拓展視野，以宏觀格局思考問題。

魏溏月說，黎明高中創校近一甲子，各領域都獲得豐碩成果，除了在台南市國語文競賽、聯合盃作文大賽中表現亮眼；2年前與美國「ASA美醫國際中學」簽訂赴美讀醫的課程合約，今年有同學再度獲得多益檢測990滿分成績。

科技課程及競賽發展部分，不僅獲得108年全國科展學校團體獎第一名，並蟬聯109、110年度全國高中物理探究實作競賽全國第一。今年則拿下「全國貓咪盃SCRATCH競賽暨機器學習AI程式設計示範賽」的台南第一、全國第三，今年8月將進軍高中職分區科展「動物與醫學學科」全國賽。

黎明高中校長羅家強說，黎明高中課程重視多元學習、潛能探索、生涯規畫，「只有參與黎明中學的沉浸式學習，才能一窺究竟」。

黎明中學學生為測量節能電流所做的分析實驗。圖／黎明中學提供
黎明中學學生為測量節能電流所做的分析實驗。圖／黎明中學提供
黎明中學學生的溶液實驗。圖／黎明中學提供
黎明中學學生的溶液實驗。圖／黎明中學提供

太空 台南

延伸閱讀

維田5月營收月增19% 6月起美國千萬專案陸續出貨

NASA將從澳洲發射火箭 美國以外商業設施首次

全球氦氣稀缺 美國慶典鬧飄浮氣球荒

谷愛凌任美國申奧大使惹議 稱從不後悔代表中國

相關新聞

爸收女兒入學通知見「制服總價」嘆：通膨太誇張 反被網嗆

新學期即將到來，不少家長紛紛收到孩子的入學通知，一名家長抱怨，最近收到女兒的入學通知單和校用品的「帳單」，學校服裝價目表總價令他看了不禁感嘆，「通膨真的誇張」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

國語老師會哭！女兒用阿翰九天玄女造句「ㄧㄣㄘˇ」 變台灣國語讓媽無言

網路世代吸引不少創作者分享自身影片，部分搞笑話語或是用詞可能會讓小朋友難辨正確性。一名媽媽分享女兒的學校作業，女兒以YouTuber阿翰的「九天玄女」的故事造句，結果讓她哭笑不得。

機器人新課程 南市15校先推動

中華機器人科技教育學會發展機器人教育6年多，跨縣市協助學校發展機器人教育，講師群最近開發出15個機器人教育課程，優先提供...

潭子國中校舍老舊逢雨必漏 台中市教育局允諾協助改善

台中潭子國中文化樓屋頂防水層破損嚴重，恐影響建物結構安全，另廣播系統自1994年建設，屢次維修，仍常有故障狀況等；但校方...

疫情下美台學生助病童 南二中與美國扶少團跨國傳愛

新冠肺炎疫情壟罩下，愛與善的傳遞不中斷。台南扶輪社率台南二中扶少團與美國加州聖拉蒙社區扶少團，跨國合作，義賣募款幫助病童...

彰化防災小尖兵線上闖關又來了 祭出千份禮券獎勵

彰化縣消防局過去暑假舉辦營隊受到歡迎，但因應疫情，去年開始舉辦線上活動，有上千人次參與，今年暑假消防局因應防疫期間學童居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。