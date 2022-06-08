參與美國「太空殖民計畫競賽」 台南黎明高中發英雄帖

台南市黎明高中將在六月底舉行「PBL國際競賽專案培訓」專題式選修課程面試，錄取學生都會參與「太空殖民計畫競賽」（NSS Space Settlement Contest）。該校教務主任魏溏月表示，這是跨領域、超學科專案課程，歡迎有企圖心，未來想從事商業、醫學或科學領域的高一學生報名。

「太空殖民計畫競賽」是美國太空協會（NSS）舉辦的賽事，每年吸引上萬名世界各國的中學生組隊參加，參賽學生須以英文撰寫「人類在太空永續生存」實施計畫，除了要找相關數據與文獻資料支持，更要融合物理、社會、經濟、生物等跨領域知識，相當有挑戰性。

為了這課程，校方禮聘連四年指導學生獲獎的翁仲賢為專案講師，除借重他的物理專業，未來也會邀請財稅、地質、生物等領域講師授課。翁仲賢說，這次課程運用「團隊科學研究（Science of Team Science，SciTS）」理論，強調經驗分享、面對面溝通、團隊氣氛、團隊效能、凝聚力、衝突管理等面向。

「PBL國際競賽專案培訓」專題式選修課程是為高一升高二的學生開設，預計錄取20至30名。魏溏月表示，由於參賽者必須在明年一月底寄出50頁英文企畫書，因此錄取生暑假要先閱讀原文文獻與資料，9月起接受物理、地質、生態、經濟、烹飪、武器學等超學科的培訓，透過參與專案式學習來拓展視野，以宏觀格局思考問題。

魏溏月說，黎明高中創校近一甲子，各領域都獲得豐碩成果，除了在台南市國語文競賽、聯合盃作文大賽中表現亮眼；2年前與美國「ASA美醫國際中學」簽訂赴美讀醫的課程合約，今年有同學再度獲得多益檢測990滿分成績。

科技課程及競賽發展部分，不僅獲得108年全國科展學校團體獎第一名，並蟬聯109、110年度全國高中物理探究實作競賽全國第一。今年則拿下「全國貓咪盃SCRATCH競賽暨機器學習AI程式設計示範賽」的台南第一、全國第三，今年8月將進軍高中職分區科展「動物與醫學學科」全國賽。