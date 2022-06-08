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野柳國小世界海洋日辦獨木舟畢典 潛水復育50株珊瑚苗

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市萬里區野柳國小今天舉辦獨木舟薪傳畢業典禮，並在海王星碼頭復育珊瑚。圖／新北市教育局提供
新北市萬里區野柳國小今天舉辦獨木舟薪傳畢業典禮，並在海王星碼頭復育珊瑚。圖／新北市教育局提供

新北市萬里區野柳國小在今天世界海洋日，舉辦行之有年的獨木舟薪傳畢業典禮。教育局和基隆國立海洋科技博物館同日與學校合辦拯救海洋生態行動，畢業生蔡秉祐和五年級學生闕子均在潛水教練陪同下，代表師生將50株珊瑚幼苗種植於海王星碼頭的淺水區，為海洋環境復育種下希望之苗。

新北教育局長張明文表示，新北巿推動海洋教育，持續發展生活化、在地化的海洋教育課程及活動，教導孩子「知海、親海、愛海」。今天透過珊瑚復育行動，讓學生從復育家鄉的海洋出發，認識、關心海洋並守護海洋，成為保護海洋的小勇士，更期盼這項行動能遍地開花，帶領大家守護美麗海洋。

野柳國小校長張錦霞說，高年級學生參加海科館活動，認識珊瑚復育新知後，提出讓珊瑚重回野柳海洋的想法。海科館贈與學校50株珊瑚苗，並協助進行水質測試，找出最適合野柳鄰近海域的珊瑚種類「片珊瑚」，今天結合校內獨木舟薪傳畢業典禮復育，讓珊瑚持續生長與繁殖。

蔡秉祐擔任今年薪傳宣誓代表，他在復育珊瑚後說，潛水時有一點耳鳴的感覺，但有機會在海王星碼頭種珊瑚，很有趣也很開心。闕子均表示，從小就喜歡水上活動，希望海王星碼頭水域能成為布滿珊瑚的美麗海洋。

海科館長陳素芬表示，珊瑚礁是30%海洋生物的家，如果台灣沿海的珊瑚都白化了，海洋環境與各種美麗的海洋生物都會面臨浩劫。海科館2020年起大力推動「搶救珊瑚大作戰」，透過行動復育珊瑚礁。今年很高興與野柳國小師生合作，大手牽小手復植珊瑚，將保育海洋的心深植於孩子心中。

新北市萬里區野柳國小今天舉辦獨木舟薪傳畢業典禮，並在海王星碼頭復育珊瑚。圖／新北市教育局提供
新北市萬里區野柳國小今天舉辦獨木舟薪傳畢業典禮，並在海王星碼頭復育珊瑚。圖／新北市教育局提供
新北市萬里區野柳國小今天舉辦獨木舟薪傳畢業典禮，並在海王星碼頭復育珊瑚。圖／新北市教育局提供
新北市萬里區野柳國小今天舉辦獨木舟薪傳畢業典禮，並在海王星碼頭復育珊瑚。圖／新北市教育局提供

珊瑚 野柳

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