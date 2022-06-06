基隆特殊教育學生美術比賽頒獎 得獎者畫出奇「基」
基隆市「Inspiring Love」特殊教育學生美術比賽今天頒獎，同場還舉辦特教生才藝競賽，出席觀 禮的家長和民眾，除了感受得獎學生的喜悅，也能欣賞特教學生動態才藝表演。
教育處表示，特殊教育學生美術比賽5月17日完成評審，今年共451件作品參賽，包括繪畫暨拼貼類435件、影片類16件，其中繪畫暨拼貼類95件、影片類16件，共111件獲獎。拼貼及影片類組可組團報名，獲獎學生共143人。
基隆市長林右昌出席頒獎典禮，鼓勵學生發揮才藝，並感謝承辦的安樂高中老師投入心力。他期望能有更多的特殊生孩子，透過藝術創作找到與社會對話的方式，也讓民眾眾透過藝術看見孩子們的本質。
今年特教生美術比賽以「美麗的四季」為主題，銘傳國中學生余橙畯和七堵國小李姓學生獲得評審團大獎。余橙黢讀國小時就熱衷參加美術比賽，個性較為內向不多話，但會透過畫筆記錄所見所聞。李同學考量創作的季節，選擇背景顏色，想法細膩、畫風充滿童趣。
去年榮獲評審團大獎的安樂高中國中部學生陳泰安，持續努力精進繪畫技巧，今年的作品榮獲繪畫類國中組特教班第1名。
教育處表示，為了讓更多人欣賞基隆市特殊生藝術作品，得獎作品後續將進行專業翻拍，聘請專業導演製作「Drawing Miracles 畫出奇『基』2022」影片，將這群慢飛天使的作品推廣到全世界。
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