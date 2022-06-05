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高中生作畢業歌諷「監獄」高票當選 校方拒採用引謝和弦怒嗆

聯合新聞網／ 綜合報導
成淵高中。圖／翻攝自Google Map
成淵高中。圖／翻攝自Google Map

高中畢業季將至，近年來由學生創作、各校獨具特色的畢業歌曲也成亮點之一。不過，臺灣青年民主協會臉書粉專卻揭露，近日成淵高中舉行畢業歌票選，一首《成淵高中真神奇》獲得全校最高票，竟無預警遭校方片面決定不採用該歌曲，讓學生們炸鍋，也引來藝人謝和弦怒嗆「教官是當學生塑膠做的逆？」

臺灣青年民主協會指出，《成淵高中真神奇》一曲由創作者許同學改編，歌詞多談及校內學權問題，「上學不能用手機，紀律森嚴規定多」、「上學不要搭電梯，不然教官會找你」、「第八節勾不同意，課外輔導在哪裡（上正課）」、「早上遲到要反省，現代化監獄勞役」等，以惡趣味方式反諷學校多項規定並不符合教育部法規，學生們也常戲稱學校是「監獄」。

然而許同學表示，投稿後就收到教官來訊要求改詞，認為歌詞只有起承沒有轉合。後來許同學在沒有改動原曲的情況下新增歌詞，仍沒有遭學務處採用，最後經一番爭取終於得以列入畢業歌候選，不料僅管在學生間拿最高票仍遭撤換。

面對撤換學生自選畢業歌，校方表示，由於表單無法設定只有高三能投票，導致投票結果公信力不足，因此決議將畢業歌交回各班決定。對此，許同學也質疑，投票設計有瑕疵「為何是學生承擔？」也不解為何校方要求自己舉證投票人身分皆為高三學生。

許同學說道，除了想透過歌曲引起同學們共鳴，也希望用和平的方式讓校方聽見學生心聲，「這些歌詞都是我們校園生活的寫照」。校內其他學生也多次在學校的青年會議上提出更改相關校規的提案，卻常常被主任或是相關師長打太極，直言「學校已經不是第一次無視學生意見」。

畢業典禮 謝和弦

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