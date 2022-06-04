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屏東會考補考159名考生應試 首日10人缺考
國中會考補考今天起一連兩天考試，屏東考區共有37校159名考生於潮州高中考場應試。首日10人缺考，無現場臨時發燒或有呼吸道疾病考生。
縣府教育處表示，此次會考採高規格防疫措施，雖無開放家長陪考，但潮州高中成立考場服務隊，各國中師長也另帶隊陪伴，考場秩序良好。明天尚有自然、英語（閱讀）及英語（聽力），請考生遵守防疫規定，減少出入人潮擁擠處以及隨時戴好口罩，隨時注意自身狀況。
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