確診學生補會考 新北仍有81人未考試

全國試務會於5月21、22日舉辦111年國中教育會考，因國內疫情影響，新北考區在會考期間屬於確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果之考生共1038人，於今日起參加為期兩日的會考補行考試。新北考區設有新北高中及清水高中2個考場，共44間試場，今日整體到考率約92%，共計81人缺考。

教育局表示，依據中央規定補行考試考生比照正式考試一般考生，每間試場為36名考生。在備用考場部分，今日現場並無發燒或有呼吸道疾病考生應考需啟用，另有1名大陸考場轉至本考區居檢考生而啟用1間備用試場。

補考除比照正式考試防疫措施，考生全程戴口罩，除特殊考生外不開放家長陪同，考場亦加強防疫物資準備，提供試務人員防護面罩及考生中午用餐使用隔板，並增置消毒據點，加強考生手部消毒使用，試場內前後窗戶各開啟5至10公分加強通風。

此次補考的試題難易度及鑑別度與正式考試試題相當，考生可就未應試考試科目進行補考，或是參與6月4日及5日兩天考試中，重複應試之考試科目成績將以擇優方式進行計算。參與補考考生於入學時採外加名額方式，不影響其他考生權益。

今日考試過程新北考區並無重大違規事件，倘有違規事件將由監考人員登記違規考生准考證號碼及違規情形，將由新北考區試務工作協調會審議，視其情節依違反試場規則之規定處理。