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雙溪高中學生在學校上網遊歷全世界 多益測驗考945分
新北市雙溪高中三年級學生謝宗萁多益測驗945分，創下偏鄉學生佳績。他說高二英語外師上課，打破傳統框架，讓他理解到英語學習並非單純的「單字死背」。除了做作業、讀課文，也會利用學校網路資源，觀看國外新聞頻道、音樂及電影，讓自己的學習不受地區限制，在學校遊遍全世界。
雙溪高中校長葉俊士在謝宗萁畢業前，轉達家長會長林惠玉的祝福及贈禮，肯定謝宗萁有效運用學校提供的師資、硬體設備等資源，搭配自身學習的認真態度，在多益測驗展現不凡的實力。
葉俊士表示，多益成績不但是對謝宗萁英文實力的肯定，也象徵即使是偏鄉學校，學生也能依靠實力與資源扭轉自己的未來。雙溪高中雖身處偏鄉，但提供給學生的資源不輸都會型的學校，包含網路科技、課程發展以及師資培育等等，幫助學生充實學習素養，勇於達成人生夢想。
謝宗萁的英文老師李麗玲說，謝宗萁有語言天賦，也有自己的一套學習方式，上課踴躍發言，與老師進行高度的課堂互動。教學過程中，除了引導學生學習方向，更重要的是利用常春藤英語雜誌中的習題，充實謝宗萁的做題量。
導師陳妙英則表示，謝宗萁是位內外兼修的努力型選手，課餘也十分熱衷參與學校活動，除了擔任副班長職務，還曾參選學生會會長，對於自己設定的目標，保持追求的動力。
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