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影／疫情下的青春堅持！雄女雄中高師附中舉行實體畢典

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
雄女今天舉行實體畢典，校友會捐贈70萬元作為百年校慶基金。記者徐如宜／攝影
雄女今天舉行實體畢典，校友會捐贈70萬元作為百年校慶基金。記者徐如宜／攝影

高雄疫情進入高原期，市府教育局雖然建議各校畢業典禮以線上辦理為原則，但授權各校若能落實相關防疫措施，可由校方、家長、學生會自行決定實體畢典。雄女今天舉行實體畢典，大家戴著口罩歡呼超High！校外人士進入必須有接種3劑及快篩證明。

高雄市教育局日前表示，考量國內疫情，確診人數增加，校園共用空間互動密集，為降低同學們染疫風險，保障同學們的健康，畢業以線上辦理為原則。但倘若各校可落實相關防疫措施，由學生會整合意見，並與校方討論，決定以何種形式進行，得經學校防疫專責小組採用必要的防疫措施，以實體方式進行畢業典禮。

雄女校長林香吟表示，根據班聯會調查，以高三班級為單位，21個班都同意要舉行實體畢典，校方、家長與學生共同決定今年的畢典採實體進行，有疑慮的同學可以請假。校外人士則必須提供3劑疫苗健保卡或小黃卡、會前48小時之內的快篩陰證明，提供拍照內容。

「人生只有一次的畢業典禮，不想錯過！」雄女畢業生今天終於迎來實體的畢業典禮，大家都很興奮。今年雄女畢典主題是「魔法學院 I wanna 畢be」，魔法代表著學生的無限潛力，主題字融合了中文的「畢」與英文的「be」，有著想要畢業、對畢業之後的未來抱有期待的意義。

林香吟說，這兩年來因COVID-19疫情延燒，很多事情變成高度不確定，有人認為這是一個充滿悲觀的年代，但也有人看到無限希望，這樣的時代考驗著各位同學的韌性，也就是在面臨極度危險或創傷性的事件時，維持相對穩定、健康的心理與生理功能運作能力。

畢業生從校長、導師手中，領到畢業證書，接續頒發市長獎、議長獎、局長獎等。今年雄女特有的「斑馬獎」，得主為許育慈、張郁婕、劉宜婷。

雄中是6月2日畢業典禮，校方表示，親師生也決定以實體方式舉辦，但沒有開放學生家屬參加。

高師大附中校長李金鴦表示，實體畢業典禮6月2日晚上在高師大活動中心舉行，直播分享家人。畢典以往在周末，讓家長參與；如在周間，就會安排在晚上，一樣是讓家長方便參與。今年畢業主題是「限時動態典藏」，畢業歌為「盛夏的落葉」。

雄女校長林香吟為畢業生宣讀畢業證書。記者徐如宜／攝影
雄女校長林香吟為畢業生宣讀畢業證書。記者徐如宜／攝影
雄女今天舉行實體畢典，畢業生們戴著口罩歡呼超High！校外人士進入必須有接種3劑及快篩證明。記者徐如宜／攝影
雄女今天舉行實體畢典，畢業生們戴著口罩歡呼超High！校外人士進入必須有接種3劑及快篩證明。記者徐如宜／攝影
雄女校長林香吟（左）與班級導師，頒發班級代表為畢業生宣讀畢業證書。記者徐如宜／攝影
雄女校長林香吟（左）與班級導師，頒發班級代表為畢業生宣讀畢業證書。記者徐如宜／攝影

畢業典禮 疫情 教育局 雄女

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