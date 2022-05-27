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啟英助展翅圓夢 學生如願錄取理想校系

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
設計群擁有製圖專業教室，培訓建築製圖手繪領域人才。記者許玉娟／攝影
設計群擁有製圖專業教室，培訓建築製圖手繪領域人才。記者許玉娟／攝影

今年大學繁星放榜，啟英高中創下22位同學錄取醫學系及國立大學，其中登榜台、清、成、政及四中等12大名校更高達14人，錄取比例獨占鼇頭。

最叫好的是，即使當年國中會考以5B成績入校的學生們，在優質校風薰陶也一舉攻上台科大，如同同校職業類科不凡表現，以餐旅群統測600分以上就有3位，人數比例全國第一，締造北台灣「餐旅群霸主」美名。

111年大學醫學系金榜中，啟英醫科專班黃永勳與陳以恩同學摘下中國醫藥大學及義守大學醫學系，成為該校近年培養出來錄取醫學系第39及40位學生。

黃永勳國中畢業原考取國立中大壢中，因家境與家住偏鄉緣故選擇了啟英，獲得50萬元獎學金分擔家計，並照顧身心障礙母親；不負眾望考取義守大學醫學系一圓心願，更感謝姊姊的幫助。

國中會考3B2C成績選擇就讀資訊科的余宗宸，原本就喜歡科技業，加上老師群的循循善誘，勇奪2021年「第十七屆電腦鼠暨智慧輪型機器人國內及國際競賽」古典線迷宮組第一名。

陳欽翰同學國中會考成績雖然僅拿下5B，因喜愛研究電腦軟體、IC製造，專題製作榮獲桃園市第61屆中小學科學展覽會第二名，專題作品更取得中華民國新樣式專利，還考上高雄科技大學。

同樣以5B成績入校脫穎而出，目前是北科大一年級學生的宋翊瑄說，國中成績在後段者，就讀啟英室內設計科讀得十分吃力，所幸在班導的輔導，參加桃園英文菁英盃─專業英文詞彙與聽寫能力大賽，獲金腦獎成為重要轉捩點，一圓攻進北科大夢想。

職業類科表現中，餐飲管理科菁英班徐婕同學以635分，榮登全國餐旅群榜首；陳香倚同學則以624分，拿下全國第二名。

110學年全國技藝競賽中，時尚科劉語潔榮獲家政類美顏組金手獎，是桃園區美顏技藝唯一獲獎的選手；全國室內設計類技藝競賽由張紹威奪下優勝獎牌，也是桃園區設計群科唯一獲獎學校。

啟英高中董事長吳慶堂與「媽咪」王美只夫婦開心表示，面對環境快速變化時代，不再是訓練孩子考試，而是輔助他們找到擅長的專項，讓孩子們找到生涯發展興趣，擁有為自己創造更美好未來能力。

啟英高中董事長吳慶堂與「媽咪」王美只和醫學系金榜學生陳以恩(後排左一)及黃永勳(後排右一)合影。圖／啟英高中提供
啟英高中董事長吳慶堂與「媽咪」王美只和醫學系金榜學生陳以恩(後排左一)及黃永勳(後排右一)合影。圖／啟英高中提供
資訊科實習教室，提供學生實務操作。記者許玉娟／攝影
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