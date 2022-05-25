老光臘樹空中架台成秘密基地 小學生看獨角仙吸汁

基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」，學生能夠走階梯在樹上、樹下穿梭，在樹空中認識各種蕨類及昆蟲生態，觀察獨角仙生態，成為學生最愛的「秘密基地」。

港西國小校長吳哲銘說，為了讓學生能透過五感來認識光臘樹，並看看樹洞裡有沒有昆蟲，也可以在木平台上課，學習在地的動植物生態，學校直接在樹上架設樹上故事館平台，離地面約有2公尺，完成後學生都相當興奮，成為最受學生歡迎的地方。

「獨角仙出來了，開始吸汁吃飯了。」小朋友好奇擠在一起樹穴前看著。吳哲銘表示，學生可以從小吊橋走到木平台，欣賞在樹空中光臘樹生長的姿態及觀察獨角仙的生態，樹上樹下來回穿梭，與在地面看到的景象很不相同，生態，把生態、美感與環境融合一體。

位蕨色山丘的這棵光臘樹建校時就有了，是棵40年以上的老樹，光澤質地的樹種，樹上及周遭地面長滿蕨類，有山蘇、鳳尾蕨、兔腳蕨及腎蕨等，學生經常採集，作為蕨類拓印及布染的材料，尤其獨角仙的成蟲愛吸食光臘樹的樹液，很吸引小朋友。

學生還建了「獨角仙的家」，在木製飼養箱底層舖上腐質土，放入小樹枝及木塊供獨角仙攀爬，並堆疊枯葉，讓獨角仙也能來住。