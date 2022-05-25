快訊

「上一秒講完下一秒就忘」 6成新冠患者癒後身心差

芬蘭瑞典「U轉加盟」：北約北擴能嚇阻俄國嗎？

5/25早晨財經速解讀 台股散戶失去信心大舉潰逃？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老光臘樹空中架台成秘密基地 小學生看獨角仙吸汁

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供

基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」，學生能夠走階梯在樹上、樹下穿梭，在樹空中認識各種蕨類及昆蟲生態，觀察獨角仙生態，成為學生最愛的「秘密基地」。

港西國小校長吳哲銘說，為了讓學生能透過五感來認識光臘樹，並看看樹洞裡有沒有昆蟲，也可以在木平台上課，學習在地的動植物生態，學校直接在樹上架設樹上故事館平台，離地面約有2公尺，完成後學生都相當興奮，成為最受學生歡迎的地方。

「獨角仙出來了，開始吸汁吃飯了。」小朋友好奇擠在一起樹穴前看著。吳哲銘表示，學生可以從小吊橋走到木平台，欣賞在樹空中光臘樹生長的姿態及觀察獨角仙的生態，樹上樹下來回穿梭，與在地面看到的景象很不相同，生態，把生態、美感與環境融合一體。

位蕨色山丘的這棵光臘樹建校時就有了，是棵40年以上的老樹，光澤質地的樹種，樹上及周遭地面長滿蕨類，有山蘇、鳳尾蕨、兔腳蕨及腎蕨等，學生經常採集，作為蕨類拓印及布染的材料，尤其獨角仙的成蟲愛吸食光臘樹的樹液，很吸引小朋友。

學生還建了「獨角仙的家」，在木製飼養箱底層舖上腐質土，放入小樹枝及木塊供獨角仙攀爬，並堆疊枯葉，讓獨角仙也能來住。

學校樓梯、牆面也都融入蕨類彩繪，讓校園滿是綠意，以橄欖綠、灰藍及淺灰來搭配色調，繪製各式蕨類姿態剪影，引導學生學習在地植物生態，校園打造成綠光森林。在故事館旁空橋下的還設置一處學習空間，可遮風避雨及上課，學生可在黑板上畫出自己看到昆蟲與植物，讓上課就像戶外郊遊一般的有趣。

基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供
基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空中的「光臘樹故事館」。圖／港西國小提供

基隆

延伸閱讀

昆蟲系畢業沒用？他查「薪資分布表」哭了：贏過一堆人

社區發揮減碳創意 燕巢金山里復育多樣樹種吸引獨角仙

南市北區營造生態社區公園 多樣蜜源吸引昆蟲

小學國文考題用「這3個語詞」造句難倒一票家長 老司機解題：不可以色色

相關新聞

老光臘樹空中架台成秘密基地 小學生看獨角仙吸汁

基隆市港西國小校園蕨類山丘上有一棵40多年的光臘樹，有許多原生蕨類植物生長，常見獨角仙吸食樹液，學校近日在樹上完成一座空...

高市遠距教學到校率2.20% 到校生：獨享校園資源適合沉思

高雄市全市校園遠距教學第二天，教育局統計今天三級學校學生5215人，到校率2.20 %。小港區漢民國小今天有16名學生來...

彰化兒童藝術節回來了 室內外兩場免費活動暑假登場

彰化縣文化局舉辦的「彰化兒童藝術節」睽違兩年今年將再登場，預計暑假在員林演藝廳表演，員林演藝廳已有20多年的歷史，縣府近...

台中新生人數減 中科、平等、南陽國小卻成長

台中市今年國小新生和去年相較減少46人，共2萬6740人，但東勢區中科國小新生人數卻創10年新高；偏遠的平等國小新生報到...

啟英高中菁英班學生奪全國餐旅群榜首 讀書氛圍是關鍵

111統測放榜，桃園啟英高中菁英班徐婕635分奪下全國餐旅群榜首；陳香倚則以624分穩奪全國前2名，啟英高中校長彭昭勳表...

8成學校停課「清寒生少吃一餐」 新北：現金、電匯補助

疫情日趨嚴峻，新北已有近8成學校暫停實體課，恐影響部分清寒學生溫飽。新北教育局表示，將以現金或電匯方式補助每餐50元。教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。