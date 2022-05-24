彰化兒童藝術節回來了 室內外兩場免費活動暑假登場

彰化縣文化局舉辦的「彰化兒童藝術節」睽違兩年今年將再登場，預計暑假在員林演藝廳表演，員林演藝廳已有20多年的歷史，縣府近三年向爭取補助約3千萬元經費，提升硬體、改善表演廳劇場座椅及無障礙空間，將可呈現最新的表演效果。

彰化縣長王惠美今天與表演團體舉辦兒童藝術節宣傳，王惠美說，從7月21日至8月20日將有為期1個月的免票入場AR擴增實境特展，還有一場由7組表演團隊在戶外的免費開幕和動、5場工作坊及8檔售票好戲。

王惠美也說，目前疫情升溫較緊張，但是依照中央流行疫情指揮中心防疫指引，縣府會落實防疫並滾動式修正，將最好的節目呈現給觀眾。

今年兒童藝術節邀請國內團隊包含移動故事屋、謎思星球劇團、身聲劇場、囝仔人、光興閣掌中劇團、嬉班子非洲鼓舞劇團、拍拍手工作室，其中參加「魔笛」歌劇工作坊的小朋友，還可以登上員林演藝廳舞台參與正式演出。

文化局表示，7月21日至8月20日在員林演藝廳展覽室舉辦「走入童話-大象國王攝影展」，可免票入場，引進AR擴增實境技術，觀展者可透過手機與角色進行互動，現場還有著色塗鴉區。