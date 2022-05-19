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糾正學生上課吃東西遭嗆 校長不罰反暖回：教育者責任

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市大甲一所高中校長，上個月校內巡堂糾正學生壞習慣，學生口氣極差辯解起鬨；校長表示未處分學生，會請導師多加輔導糾正。圖／翻攝自GoogleMaps
台中市大甲一所高中校長，上個月校內巡堂糾正學生壞習慣，學生口氣極差辯解起鬨；校長表示未處分學生，會請導師多加輔導糾正。圖／翻攝自GoogleMaps

台中市大甲一所高中校長，上個月校內巡堂發現名男學生於課堂吃東西，進到教室糾正，學生反辯「我有吃東西嗎？」口氣極差，其他學生隨之起鬨，校長轉身離開教室，未引發衝突；校長表示，這是1個月前的事了，未處分學生，會請導師多加輔導糾正。

該校校長受訪表示，此事發生於一個月前，當初在校內巡堂時，看見有學生在課堂上吃東西，基於好意，會提醒學生這樣習慣不好，予以勸導，也不能正面衝突，才選擇轉身離開。

校長強調，校方並沒有處分這名學生，也請導師、教官協助輔導，只是盡到教育者的責任。

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