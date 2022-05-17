僑生電競大賽今晚崑科大落幕 莊敬高中擊敗地主奪冠

中華民國僑委會與崑山科大合辦第二屆僑生電競大賽，今天決賽。經過一番激戰，「英雄聯盟：激鬥峽谷」項目莊敬高中擊敗地主崑大奪下團體組總冠軍，季軍中山工商、正修科大第四名；「爐石戰記：英雄戰場」個人賽冠軍台體大陳榮天，二、三名中山大學郭卓然、長庚大學蘇煒翔。僑委會副委員長呂元榮代表頒發獎盃及獎金，勉勵獲獎團隊。

為培養僑生電競、帶動產業發展，僑委會今年再攜手崑山科大舉辦僑生電競大賽，總獎金上看16.4萬元。團體賽採用「英雄聯盟：激鬥峽谷」，45隊250人報名；個人賽遊戲為「爐石戰記：英雄戰場」有32人報名；高中大專生不分組競技。

團體組為鼓勵僑生與國內、外籍生交流，開放一名非僑生參賽。 大賽計畫主持人、行政副校長鐘俊顏表示，今年共77隊僑生參賽，包含跨校、跨系、跨國籍合作，增進僑生多方溝通交流機會。

「英雄聯盟」邀請前「AHQ戰隊」職業選手西門夜說擔任遊戲賽評，「CCCE賽事實況轉播」則由兩屆冠軍崑大電遊學程二年級蘇哲慶（RASA）擔任主播；「爐石戰記」則由播報國際賽事豐富經驗的「阿罵」及前職業選手「Eason」負責賽事主播及賽評解說，電玩甜心林茉晶擔任全場活動主持人，結合直播及現場活動吸引海內外民眾關注。