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僑生電競大賽今晚崑科大落幕 莊敬高中擊敗地主奪冠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
僑生電競大賽「爐石戰記：英雄戰場」個人賽冠軍台體大陳榮天，二、三名中山大學郭卓然、長庚大學蘇煒翔。圖／崑大提供
僑生電競大賽「爐石戰記：英雄戰場」個人賽冠軍台體大陳榮天，二、三名中山大學郭卓然、長庚大學蘇煒翔。圖／崑大提供

中華民國僑委會崑山科大合辦第二屆僑生電競大賽，今天決賽。經過一番激戰，「英雄聯盟：激鬥峽谷」項目莊敬高中擊敗地主崑大奪下團體組總冠軍，季軍中山工商、正修科大第四名；「爐石戰記：英雄戰場」個人賽冠軍台體大陳榮天，二、三名中山大學郭卓然、長庚大學蘇煒翔。僑委會副委員長呂元榮代表頒發獎盃及獎金，勉勵獲獎團隊。

為培養僑生電競、帶動產業發展，僑委會今年再攜手崑山科大舉辦僑生電競大賽，總獎金上看16.4萬元。團體賽採用「英雄聯盟：激鬥峽谷」，45隊250人報名；個人賽遊戲為「爐石戰記：英雄戰場」有32人報名；高中大專生不分組競技。

團體組為鼓勵僑生與國內、外籍生交流，開放一名非僑生參賽。 大賽計畫主持人、行政副校長鐘俊顏表示，今年共77隊僑生參賽，包含跨校、跨系、跨國籍合作，增進僑生多方溝通交流機會。

「英雄聯盟」邀請前「AHQ戰隊」職業選手西門夜說擔任遊戲賽評，「CCCE賽事實況轉播」則由兩屆冠軍崑大電遊學程二年級蘇哲慶（RASA）擔任主播；「爐石戰記」則由播報國際賽事豐富經驗的「阿罵」及前職業選手「Eason」負責賽事主播及賽評解說，電玩甜心林茉晶擔任全場活動主持人，結合直播及現場活動吸引海內外民眾關注。

崑大電競學程主任洪俊銘說，崑大看準競技產業發展趨勢，斥資近3千萬元打造電競館、電子競技娛樂技術中心、多媒體暨手遊技術教室等專業級場域作為教學與比賽場所，更禮聘「西門夜說」任專技助理教授，結合優良師資與專業設備，讓學生有發展夢想基地，發掘優秀電子競技學子，強化在國際電競市場競爭力。

僑生電競大賽「爐石戰記：英雄戰場」個人賽冠軍台體大陳榮天，二、三名中山大學郭卓然、長庚大學蘇煒翔。圖／崑大提供
僑生電競大賽「爐石戰記：英雄戰場」個人賽冠軍台體大陳榮天，二、三名中山大學郭卓然、長庚大學蘇煒翔。圖／崑大提供
僑生電競大賽「爐石戰記：英雄戰場」個人賽冠軍台體大陳榮天，二、三名中山大學郭卓然、長庚大學蘇煒翔。圖／崑大提供
僑生電競大賽「爐石戰記：英雄戰場」個人賽冠軍台體大陳榮天，二、三名中山大學郭卓然、長庚大學蘇煒翔。圖／崑大提供
僑生電競大賽下午在崑大決賽。圖／讀者提供
僑生電競大賽下午在崑大決賽。圖／讀者提供
僑生電競大賽下午在崑大決賽，個人賽優勝者領獎。圖／崑大提供
僑生電競大賽下午在崑大決賽，個人賽優勝者領獎。圖／崑大提供
僑生電競大賽下午在崑大決賽，團體戰成績晚間揭曉。圖／崑大提供
僑生電競大賽下午在崑大決賽，團體戰成績晚間揭曉。圖／崑大提供
僑生電競大賽今天下午在崑大決賽。圖／讀者提供
僑生電競大賽今天下午在崑大決賽。圖／讀者提供

僑委會 崑山科大 主播

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