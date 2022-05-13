大成校友會頒發大孝獎 18名學生孝行故事媲美24孝

雲林縣大成商工校友會弘揚孝道，從全縣各國中遴選孝行楷模，今年共18人獲頒大孝獎，這些受獎學生背後都有一段刻苦艱辛的感人故事，一一搬上舞台，顛覆大家對新世代孩子不懂孝道的刻板印象，其中更有賺人熱淚的孝心表現，讓全場學生體悟了百善孝為先的人生道理。

今年獲大孝獎學生，大成商工李鑒宸及李政維、林內國中鄭雯憶、東和國中曾慶仁、飛沙國中吳官穎、褒忠國中陳冠霖、東明國中何瑞瑜、馬光國中吳竹以、大埤國中張滎鈶、台西國中丁勗紘、水林國中李惠雯、建國國中楊詩涵、口湖國中陳達奐、古坑國中顏寶弟、西螺國中林士朋、元長國中吳英翔、虎尾國中鄭家豪、東勢國中林育慧等共18人，今天由大成校友會理事長周保谷、校長雷新峯主持頒獎，各校代表和多位企業界人士到場觀禮。

大成汽車科學生李政維，父母離異，與父相依為命，父親中風，他每天早起上學前或放學後必先為父親復健按摩，假日一刻不得閒，到工地做板模粗工，風吹日曬打工，雖勞累但心裏想著還有父親及弟弟要照顧，咬緊牙關分擔家計。從不怨天尤人，積極進取，還擔任學校環保公差，熱心服務為環保盡心力，孝行善心十分感人。

飛沙國中吳官穎，年幼父親病逝，母親離家，留下他及哥哥與祖父母、大伯同住，祖母今年癌病往生，祖父年邁，他負擔照顧體弱多病的大伯和年邁的祖父，無怨無悔，不畏困苦環境，樂觀進取，課餘參加武術隊，曾獲縣長盃武術比賽雙刀兵器第二名。