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VEX機器人世界錦標賽摘3冠 宜蘭復興國中獲總統賀電

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
復興國中學生黃昱誠（中）、陳宥潔（左1）在2022VEX機器人世界錦標賽的VIQC國中組線上遠端競賽，拿下3個冠軍。圖／取自臉書「宜蘭縣立復興國中」
復興國中學生黃昱誠（中）、陳宥潔（左1）在2022VEX機器人世界錦標賽的VIQC國中組線上遠端競賽，拿下3個冠軍。圖／取自臉書「宜蘭縣立復興國中」

金氏世界紀錄認證「世界最大機器人賽事」的2022年VEX機器人世界錦標賽日前登場，宜蘭縣立復興國中團隊AKAW2隊（35188A）在VIQC（VEX IQ Challenge）國中組線上遠端競賽，拿下分區冠軍、世界總冠軍及全能總冠軍，更直接晉級明年世界賽，為國爭光，總統蔡英文、副總統賴清德9日賀電恭喜，宜蘭縣長林姿妙今天也獻上祝福貼紅榜。

VEX機器人系列賽事參與年齡層橫跨小學至大學，各國好手年年一較高下。台灣推廣機器人教育的中華資訊與科技教育學會表示，該系列賽事2016年獲金氏世界紀錄，認證為世界最大的機器人賽事，也是全球具有影響力的機器人賽事之一。

其中，VIQC國中組線上遠端競賽（LRT）參賽的44隊，包含4支台灣代表隊、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、中國、日本、南韓等11個國家共襄盛舉。因疫情延伸出的線上賽事，參賽團隊得在上場時，確保硬體設備、網路穩定，以順利完成賽事。

宜蘭市中山國小是宜蘭縣VEX教育推廣中心，每年承辦VEX機器人賽事，提供縣內學生實戰經驗。宜蘭市復興國中的黃昱誠、陳宥潔與新北市中山國中黃渝庭組隊，今年成軍第5年，此次參賽一路過關斬將，拿下分區冠軍、團體挑戰賽世界總冠軍，還有難度最高的全能總冠軍。

復興國中校長康興國表示，駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文昨天於賽後，以視訊恭喜獲獎團隊，也轉致蔡總統和副總統賴清德的賀電，並肯定台灣、尤其是非都會區的宜蘭，能有如此亮眼成績，是破台灣紀錄。

隊員陳宥潔面對總統府賀電嚇一跳，「怎麼那麼大陣仗」，也說為此次賽事準備近1年，每天都在做，「打了這麼久，經過那麼多努力，得獎很開心。」隊長黃昱誠分享，參賽不只能學習寫程式、訓練邏輯思考，更要發揮想像力，如何讓機器人動起來，同時針對每年賽事不同主題來做調整。

中華資訊與科技教育學會表示，該賽事有兩大重點，考驗學生依每年的工程設計主題，組建自己賽隊的機器人，更要在時間內完成任務，展現操控機器人的實力。此外，評審會在比賽進行時，與參賽團隊對話，了解其設計理念、過程遇到的困難、如何修正等面向。

學會指出，全能總冠軍為最高殊榮，這場國際賽事評比的不只有操控機器人的實力，學生得用英文簡報，說明設計理念，評審也會看參賽隊伍的工程筆記，經過綜合評比才能脫穎而出。

復興國中團隊在2022年VEX機器人世界錦標賽表現亮眼，宜蘭縣政府今天獻上祝福貼紅榜。圖／取自臉書「宜蘭縣立復興國中」
復興國中團隊在2022年VEX機器人世界錦標賽表現亮眼，宜蘭縣政府今天獻上祝福貼紅榜。圖／取自臉書「宜蘭縣立復興國中」
宜蘭縣立復興國中團隊在2022年VEX機器人世界錦標賽表現亮眼，總統蔡英文、副總統賴清德賀電恭喜。圖／取自臉書「宜蘭縣立復興國中」
宜蘭縣立復興國中團隊在2022年VEX機器人世界錦標賽表現亮眼，總統蔡英文、副總統賴清德賀電恭喜。圖／取自臉書「宜蘭縣立復興國中」
宜蘭市復興國中團隊（左）在2022年VEX機器人世界錦標賽的VIQC國中組線上遠端競賽，拿下分區冠軍、世界總冠軍及全能總冠軍。圖／取自Youtube RECFoundation
宜蘭市復興國中團隊（左）在2022年VEX機器人世界錦標賽的VIQC國中組線上遠端競賽，拿下分區冠軍、世界總冠軍及全能總冠軍。圖／取自Youtube RECFoundation

宜蘭 蔡英文 賴清德 林姿妙

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