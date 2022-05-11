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國中數學／2022九合一大選即將舉行 當選門檻怎麼算？
2022年九合一大選即將於今年11月26日舉行，各位國一的同學們雖然還無法執行公民投票權，但想必你一定有與長輩們一同在電視機前觀看開票的經驗，可是你有沒有想過，在選舉票還沒開完前，為什麼參選人會自行宣布當選？
通常參選人會自行宣布當選，代表他們獲得的票數已經達到當選門檻，那要如何知道當選門檻至少要得到幾張票呢？當要計算這種沒有準確等於的問題時，我們就要使用數學裡的「不等式」。那什麼是不等式？在數學符號中「＞、＜、≧、≦與≠」皆稱為不等號，包含不等號的數學式子，我們就稱之為不等式。
經過上面的解釋是不是還沒有很明白，沒關係，我們讓力宇教育的李熙老師舉例給你聽，利用簡單的選票例題來更了解不等式，趕快練習看看吧。
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