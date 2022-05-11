以生活中題材為靈感 大甲高中榮獲台中市科展第一名

大甲高中參加今年台中市公私立中小學科學展覽會表現亮眼，共6個科別合計9件作品獲獎，分別為農業與食品學科第一名，工程學科(二)第二名、第三名及佳作2件，物理科、地球與行星科學科獲第三名，數學科、環境學科榮獲佳作，總成績為團體組第三名。

其中農業與食品學科作品「福木葉萃取液應用於生物除草劑之可行性評估」及工程學科(二)作品「陶瓷燒成新技術─以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」，將代表台中市參加今年7月全國科展，目前學校師生正積極投入準備，希望能在全國競賽中榮獲佳績。

榮獲第一名的紀宜辰、沈育緯及陳韋儒為高一生，觀察學校川堂兩側所種植的福木，發現福木下方完全無雜草生長，引發他們的好奇心，在生物科阮季芷老師的指導下，先進行萵苣種子萌發的探討實驗，在文獻搜集的過程中發現「植物相剋」這個議題，「植物相剋」是植物釋放出化學物質以抑制鄰近其他植物生長的現象，是植物為生存而演化出的一種競爭策略，開啟褔木萃取液作為生物除草劑研究過程，希望藉此解決田間雜草的困擾，達到友善環境的目的。

12年國教新課綱在自然領域中新增「自然科學探究與實作」課程，探究歷程包括發現問題、規劃與研究、論證與建模及表達與分享四個項目，學生從密切生活的校園觀察發現福木周圍無雜草的現象，引發探究的好奇心，提出褔木萃取液可抑制植物生長的假設並訂定研究的問題，擬定研究計畫收集實驗數據，進而分析資料數據提出科學主張或結論，最後以完整的科學研究報告在科展中表達與分享，這是學校落實新課綱自然科學探究與實作課程的最佳展現。

數學科老師陳郡芳指導高二學生温珈芸、顏佳祐及陳汜語的研究「園遊會中的數學─一擲千金」，也是取材於校園生活的科展作品；高一同班的彭子瑜、黎昱君及楊仲宇，在數學科黃嘉男老師的指導下，以「陶瓷燒成新技術─以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」題目，榮獲第二名代表台中市進軍全國科展。