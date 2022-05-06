克難轉化為鬥志！恩典牌穿到破洞 小將爭氣拚全國季軍

光覺心靈文教協會長期挹注高雄市鼓山國小棒球隊，近期鼓山國小球隊征戰全國賽，拿下全國軟式少棒季軍佳績，為高雄爭光，協會近日頒發激勵獎學金3萬元給球隊，也為小將們換新球鞋，鼓舞再接再厲，朝全國冠軍目標邁進。

鼓山國小棒球隊去年改打軟式棒球，今年就破隊史，擊敗強敵新竹市東園國小，拿下全國軟式少棒第三名，讓師生備受鼓舞。光覺協會說，協會夥伴長期陪伴這群小將，看到這群孩子奮進精神，在大疫情時代，格外激勵人心，孩子們不畏艱難的態度，值得更多人看見。

協會理事也自掏腰包加碼便利商店儲值卡1萬元供球隊教練、球員使用，對社會各界的愛，及光覺大哥哥、大姊姊疼惜，棒球隊孩子說，會加倍努力拚好成績來回報。

鼓山國小是百年老校，棒球隊發展甚早，中斷多年，2004年重新組隊，球員約9成是原住民，2至6年級不等，來自高雄原民或屏東偏鄉，不少是單親或隔代家庭孩子，造就球員們堅韌意志。因為住得較遠，也讓球員專心練習，球員一律住校，生活要自理，要自己洗衣，宿舍就是他們另一個家，平頭是球員共同特徵，髮型由教練柯永瑞、林家誠幫忙打理。

柯永瑞說，球員朝夕相處情同手足，隊員間有福同享是重要信念，懂得互助在球場上才會有默契。球隊生活講求紀律，每晚9點30分一定熄燈就寢，清晨6點起床。球員每天下午放學後練習約2小時，假日安排友誼賽等，球員隔周才回家，球隊學長就像哥哥，會保護學弟一同搭車返鄉。