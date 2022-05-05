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台中富春國小校長領軍演出音樂劇 全校歡慶溫馨母親節

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中富春國小為慶祝母親節，由校長李秀櫻領軍，與家長會長廖鴻儒、副會長張有淳、張喻婷及多位老師，共同主演的親師大型音樂劇「阿母的愛心便當」。圖／富春國小提供
台中富春國小為慶祝母親節，由校長李秀櫻領軍，與家長會長廖鴻儒、副會長張有淳、張喻婷及多位老師，共同主演的親師大型音樂劇「阿母的愛心便當」。圖／富春國小提供

溫馨五月天！台中市豐原富春國小，於母親節前夕為感念親人及家長的辛勞，今特別舉辦母親節活動，讓孩子能心存感恩，對家人表達感謝和祝福。校長李秀櫻向學生們表示，回家後記得好好品嘗阿母的愛心晚餐，和家人說說話，感受其中淡淡的幸福。

台中市豐原區富春國小為慶祝母親節，校長李秀櫻、家長會長廖鴻儒、副會長張有淳、副會長張喻婷及多位老師，共同主演的親師大型音樂劇「阿母的愛心便當」，藉由故事分享，讓孩子能體會父母對孩子的愛與辛勞，並能惜福感恩，做個孝順乖巧的好孩子。

接著烏克麗麗演奏及六年級學生舞蹈表演，展現學生平日的訓練成果及青春活力；而大家期待的歡樂魔術表演，神奇又搞笑，令人看得眼花撩亂、目瞪口呆、驚嘆不已。

最後由老師嚴之彤指導的富春207稚齡童軍團『We are the World』的唱跳表演，配合新冠病毒的防疫，全校師生一起健康動起來，讓整個活動達到最高潮。

就讀六年級的陳姓同學開心表示，我最喜歡阿母的愛心便當，搞笑又感人，以後我一定會孝順父母，做一個懂事聽話的好孩子。

富春國小校長李秀櫻向校內學生們說，寶貝們記得回家後，品嘗一下阿母的愛心晚餐。好好和家人說說話，給自己機會，感受其中淡淡的幸福。也要做好防疫工作。


愛心 母親節 父母

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