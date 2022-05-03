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高雄油廠國小改制實中喊停 家長兩樣情

聯合報 / 記者徐如宜林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
高雄市楠梓區油廠國小改制科學實中案，因家長與社區有疑慮，市府將另外評估設置地點。記者陳弘逸／攝影
高雄市楠梓區油廠國小改制科學實中案，因家長與社區有疑慮，市府將另外評估設置地點。記者陳弘逸／攝影

高雄市油廠國小改制科學實驗中學案，牽涉學生名額、是否改校名等爭議，引發家長及社區疑慮。市長陳其邁今天上午在議會受訪說，不管設在哪，不影響原有學生權益，有3個備選地點評估中，地點未定。今天下午市府高層拍板，認為「地方有意見就不勉強」，油小改制實中案喊停，將尋覓其他地點，也不排除新建學校。

對油小改制實中發展落空，有家長直呼「很可惜」。家長會長李彥儒說，家長反的不是科學實中，反的是不公平名額配置，觀察竹科、南科實中實小狀況，社區生比例很低，「如果真是這樣，實中不來會是好事。」

一名市府官員指出，既有學校改制或新建各有優缺點，改制後市立小變國立，資源增多，新建國小要花較多時間，本來就有多個地點在考量，市府從頭到尾都沒宣布實驗學校要在哪裡，油廠國小旁有腹地，有機會能擴充大樓，確實有納入考量，產業、學校、社區可以一起轉型，是很有意義的轉捩點，也絕對不可能忽略「在地優先這件事」。

這名官員也提到，有科學園區的縣市幾乎都有實中，屏東、嘉義已設籌備處，高雄遲遲沒有實中，真的太慢了，前陣子曾安排到台南科學實中考察，希望加快高雄實驗學校布局。設立實驗中學是留人才策略，也幫高雄爭取中央資源，高雄有路竹、橋頭、楠梓三大園區，實中要設在哪，會綜合評估考量，市府提供評估方案，由科技部做定奪，希望能趕快確定下來，「若設在油廠國小地方有意見就不勉強」。

台積電是無妄之災，台積電沒有要求實中，名稱也不是台積電實中！」市府官員表示，若地方有意見絕不勉強，但希望能理性，也別讓台積電承擔罵名。

高雄市楠梓區油廠國小改制科學實中案，因家長與社區有疑慮，市府將另外評估設置地點。記者陳弘逸／攝影
高雄市楠梓區油廠國小改制科學實中案，因家長與社區有疑慮，市府將另外評估設置地點。記者陳弘逸／攝影
高雄市楠梓區油廠國小改制科學實中案，因家長與社區有疑慮，市府將另外評估設置地點。記者陳弘逸／攝影
高雄市楠梓區油廠國小改制科學實中案，因家長與社區有疑慮，市府將另外評估設置地點。記者陳弘逸／攝影


台積電 南科 考察

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