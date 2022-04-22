解恆春半島海中微塑膠謎 僑勇國小屏縣科展奪冠

屏東縣恆春鎮僑勇國小五年級學生賴婕岫、張軒宇、汪紹蒲、彭念慈，在校內煮海鹽時觀察發現有不尋常的微塑膠螢光反應，海中微塑膠從何而來、是否會被魚或人吃進肚子？在老師陳南寧與王貴琳指導下，4人以「恆春半島．海的眼淚」為主題，透過研究海鹽重量及含微塑膠差別找答案，奪下縣國中小學科展奪下生活與應用科學科冠軍。

屏東縣恆春半島依山傍海， 賴婕岫4名同學在校內實驗室煮海鹽時，從顯微鏡觀察發現海鹽中有螢光反應，老師說明是微塑膠的螢光反應時，4人既興奮又害怕，懷疑微塑膠是否被魚兒吃下肚，也被人類吃進體內，更好奇微塑膠從何而來，不同區域海鹽有何不同，老師陳南寧與王貴琳指導4人調查研究找答案。

指導老師王貴琳說，恆春半島三面環海，為探究不同區域海鹽的重量和所含微塑膠的差別，4人去了6處不同海域採樣調查，利用簡易的螢光染色法，初步探討海鹽中微塑膠的成份、含量及海水受微塑膠汙染狀況，藉由簡單快速的原理，分離汙染海鹽中微塑膠。

賴婕岫等4人調查發現，恆春半島各海域都遭微塑膠汙染，遊客多的遊憩區海域，微塑膠汙染較其他海域嚴重，微塑膠都源自於人類製造塑化原料，涵蓋所有的日常生活用品和漁船漁具，在海中經生物分解後的微塑膠，也被海龜、魚兒吃下肚；海洋中的海廢產物微塑膠，不僅對大海、海洋生物有害，也會反撲到人類自身，減塑應成生活日常。