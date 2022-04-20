啥意思？小學菜單「絕代雙嬌」掀熱議 內行人抖暗黑真相

每個人都在求學階段吃過營養午餐，營養師跟廚工為了學生健康著想，每天會提供不同餐點，菜色的喜好程度最常被當成討論話題。一名女網友分享某所國小一週的菜單，其中有道名為「絕代雙嬌」的料理讓她很困惑到底是什麼東西，釣出內行網友解答，同時揭曉名稱由來。

原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」貼出一張照片，是某所國小一週的營養午餐菜單。上面列出每天三餐菜色，舉凡紅蘿蔔炒蛋、客家小炒、竹筍鮮湯等都是你我熟悉的家常菜，然而週二菜單裡的「絕代雙嬌」似乎是第一次看到，只好詢問網友「誰可以告訴我絕代雙嬌是什麼菜啊」，希望得到解答。

文章公開之後，不少網友猜測「絕代雙嬌」應該是「青椒跟紅椒混合拌炒」，「雙嬌」的意思等同於「雙椒」，「紅椒＋青椒啦！都已經要列入基本常識的題」、「紅椒炒青椒或黃椒」。有網友歪樓留言，「香蕉炒塑膠」、「就是小魚兒與花無缺」、「青椒炒到燒焦」、「廚房阿姨玉嬌和春嬌隨機出一道菜」、「青椒，黃椒，紅椒，吃完沒藍椒」。