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啥意思？小學菜單「絕代雙嬌」掀熱議 內行人抖暗黑真相

聯合新聞網 / 綜合報導
學生打菜示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
學生打菜示意圖。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

每個人都在求學階段吃過營養午餐，營養師跟廚工為了學生健康著想，每天會提供不同餐點，菜色的喜好程度最常被當成討論話題。一名女網友分享某所國小一週的菜單，其中有道名為「絕代雙嬌」的料理讓她很困惑到底是什麼東西，釣出內行網友解答，同時揭曉名稱由來。

原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」貼出一張照片，是某所國小一週的營養午餐菜單。上面列出每天三餐菜色，舉凡紅蘿蔔炒蛋、客家小炒、竹筍鮮湯等都是你我熟悉的家常菜，然而週二菜單裡的「絕代雙嬌」似乎是第一次看到，只好詢問網友「誰可以告訴我絕代雙嬌是什麼菜啊」，希望得到解答。

文章公開之後，不少網友猜測「絕代雙嬌」應該是「青椒跟紅椒混合拌炒」，「雙嬌」的意思等同於「雙椒」，「紅椒＋青椒啦！都已經要列入基本常識的題」、「紅椒炒青椒或黃椒」。有網友歪樓留言，「香蕉炒塑膠」、「就是小魚兒與花無缺」、「青椒炒到燒焦」、「廚房阿姨玉嬌和春嬌隨機出一道菜」、「青椒，黃椒，紅椒，吃完沒藍椒」。

有過來人表示，菜單之所以這樣寫的原因，因為一般小朋友都討厭吃彩椒等蔬菜，因此需要刻意包裝一下菜色名稱，免得被取消。謎底揭曉後，許多網友紛紛崩潰留言「三色甜椒比三色豆還要地獄」、「是可怕的食物」、「根本不想吃這道菜」。

一名女網友分享某所國小一週的菜單，其中有道名為「絕代雙嬌」的料理讓她很困惑到底是什麼東西，釣出內行網友解答，同時揭曉名稱由來。 圖／翻攝自臉書不公開社團「爆廢公社」
一名女網友分享某所國小一週的菜單，其中有道名為「絕代雙嬌」的料理讓她很困惑到底是什麼東西，釣出內行網友解答，同時揭曉名稱由來。 圖／翻攝自臉書不公開社團「爆廢公社」

營養午餐

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