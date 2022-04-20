南女中音樂班學生出類拔萃 上國內外頂尖音樂學府

台南女中音樂班學生吳禕其、黃資雅、林紜安，從小對音樂有興趣，憑著努力，在全國賽都有優異表現，均錄取台師大音樂系，黃資雅也申請上美國4所音樂學院，她決定到波士頓讀新英格蘭音樂學院，開拓國際觀。

吳禕其除上台師大音樂系，也錄取北藝大音樂系及台北教育大學音樂系公費生，但決定讀台師大。他說，出國留學也是自己目標，並希望在大學求學中能爭取到交換學生的機會。

小一就學烏克麗麗的吳禕其，因對音樂有興趣，而就讀音樂班，他說，起先仍是懵懵懂懂，不確定未來是否會走音樂之路，到了國、高中階段才確立志願，要繼續走下去。

不過，從國小到國中，比賽成績並不突出，自己也針對每次比賽的缺點審視，並與老師討論改進，到了高二有如開竅，更能抓到掌握樂器的感覺，吹奏技巧有明顯進步。主修鋼琴、副修法國號的他，家住新營，每天通車，雖然辛苦，但得來的成果也更讓他珍惜。

主修小提琴、副修鋼琴的黃資雅錄取美國伊斯曼音樂院、琵琶第音樂院、新英格蘭音樂院、曼哈頓音樂院，因學科優異，今年也獲選在成果展與南女音樂班管弦樂團演出艾爾加小提琴協奏曲作品61第一樂章。

她說，母親喜歡古典音樂，自小鼓勵她學音樂，但還沒讀音樂班前，覺得吹奏樂器很累，並不適很喜歡，直到上了音樂班，習慣了就喜歡上音樂，也成為學習中最快樂的事。

黃資雅決定就讀波士頓新英格蘭音樂學院，與更多來自各國的優秀人才一起學習，她說，現在最重要的就是努力學習，明年能拿到更高的獎學金，目標是未來能加入國際性樂團，若有能力也希望能能奉獻教育。

林紜安是台師大音樂系單簧管榜首、北藝大木管器榜首，她選擇就讀台師大。紜安說，國小參加直笛團，對音樂產生興趣，因聽到同學彈奏「老鼠愛大米」而學鋼琴，小五想參加管弦樂團，卻又不知要學哪種樂器。

剛好表姊寄來自己不用的單簧管，就學起單簧管。但因沒有正式學習，吹得不好，沒想到考國中音樂班時意外吹得好而錄取。

但之後很辛苦，老師花了很長時間才逐漸修正不對的動作與習慣。國一參加學生音樂全國賽拿下優等，國三獲全國優等第五，高二拿下全國特優第四。