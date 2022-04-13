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新北32校推海洋教育 三芝國中帶學生吃海鮮、淨灘

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
三芝國中帶領學生在和平公園進行淨灘活動，維護海灘的清潔。圖／新北教育局提供
三芝國中帶領學生在和平公園進行淨灘活動，維護海灘的清潔。圖／新北教育局提供

新北市府協同32所藍星學校發展海洋教育，三芝國中連續2年獲頒課程教學團隊獎，校長黃中良表示，學校臨海而立，因此校園課程著重學生培養海洋文化、科學與技術、藝術及資源與永續等學習議題。教育局長張明文表示，新北推動永續發展目標，結合12年國教發展教案，傳達永續、海洋文化精神。

新北32所藍星學校結合在地海洋資源，發展海洋教育市級課程，獲教育部連2年頒發海洋教育推手獎。比如，野柳國小連續3年爭取海委會經費，打造野柳軟絲復育生態園區；和美國小復育台灣原生種「克氏雙帶小丑魚」，藉由多樣化之課程設計，帶動校校進行海洋教育。

另外，三芝國中研發課程的教務主任黃鈞蕙表示，為加深學生對海洋的體驗，設計「親聞海味的麟山鼻青春partners」課程，透過實地體驗，比如看海、吃海鮮及淨灘等，讓學生身體力行，深刻體認海洋環境的豐富、與面臨的危機。

張明文表示，新北推動永續發展目標(SDGs)，以「海洋生活、生活海洋」為核心價值，結合12年國教海洋教育素養，發展國小到高中教案，傳達生態保育、海洋資源永續、海洋文化在地性之精神，進而讓學生認識、關心並守護海洋。

三芝國中帶領學生走入市場，認識平時我們餐桌上的魚類，在超市中食如何販售、如何分類。圖／新北教育局提供
三芝國中帶領學生走入市場，認識平時我們餐桌上的魚類，在超市中食如何販售、如何分類。圖／新北教育局提供

野柳

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