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澎湖中屯國小百週年 象徵3代新舊校徽紀念碑揭牌

中央社 / 澎湖縣2日電

澎湖迷你中屯國小，縣長賴峰偉等人今天與畢業校友共同為以新舊校徽紀念碑揭牌，歡慶創校100週年，期盼再邁向另一個新世紀。

澎湖中屯國小「黌華百年、眴煥中屯」創校100週年，在小小的校園中，布置有百年歷屆畢業照、學生平面藝術創作、校友書法作品展等，包括嵵裡國小與社區畢業校友表演「舞動中屯賀百年」、「三口相聲」、「一百年的美好精采」祝福中屯國小百週年慶，雖然天氣寒冷，但校友熱情無限。

不少畢業校友在泛黃的老照片，尋找童年的回憶，現年90歲高齡的第1屆畢業校友陳年輾，也專程參加，並與縣長賴峰偉等人合切百年生日蛋糕，第11屆畢業校友謝山木現場再捐贈10萬元校務基金。

校長陳鴻賢致詞表示，中屯國小今天慶祝100年，非常不簡單，早期是講美國小的分校，學生要到學校上課，還得配合海水退潮時才能走到學校讀書，最後在中屯永安宮前開班，一直至今天的校址，學生都以中屯社區為主，是屬於小型的校區，學生人數都維持在30人上下，其中最多應是第25屆時有39人，其中不乏是3代同校，而已廢校的大倉國小還是中屯的分校，100年來共培育了997名畢業生。

賴峰偉與議長劉陳昭玲等人都齊祝中屯百年校慶，尤其是中屯國小在早年進入初中時還考試時，該校的謝聰明與謝武雄2名畢業生，在民國45年時分別以考試第一名錄取初中和澎水二校，這是澎湖各級學校中首見，肯定學校辦學的認真，並期許學校要做好讀好書與英語能力、身體練好和了解澎湖地方史，持續邁向另一個世紀。

縣府教育處表示，澎湖中屯國小創於日本大正11年（1922）4月，當時名為「港尾公學校中屯分教場」，位於中屯村永安宮前。民國35年7月，中屯分校獨立為「澎湖縣白沙鄉中屯國民學校」，共設低、中、高混齡三班，每班各由一名老師任教。後因原校址過於狹小，無發展餘地，且校舍周圍環境衛生太差，影響學童健康和學業，故於58年8月初，經縣長蔣祖武決定遷建，設址於現今校地，並於59年8月校舍完工後，遷入上課。

澎湖 賴峰偉 廢校

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